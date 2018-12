Société Les horaires des messes de Noël et fin d'année dans toute l'île Les horaires des messes de Noël et fin d'année communiquées par le Diocèse de La Réunion :

Saint-Denis La Cathédrale - 0262 21 00 81

Célébration pénitentielle : lundi 17 décembre, 19h.

Lundi 24 décembre : Veillée de Noël à 19h30 et messe de la nuit à 20h.

Mardi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h.

Mardi 1er janvier 2019, solennité de Marie Mère de Dieu : 10h. Chapelle de la Résidence - 0262 90 28 41

Jeudi 20 décembre : 8h.

Lundi 24 décembre : 19h.

Mardi 25 décembre : 8h. ND de l’Assomption - 022 21 06 54

Célébration pénitentielle : jeudi 13 décembre, 18h.

Lundi 24 décembre : messe à 19h.

Mardi 25 décembre : messe à 9h. ND de la Délivrance - 0262 21 00 62

Lundi 24 décembre : Veillée de Noël à 19h.

Mardi 25 décembre : Messe à 9h (pas de messe à 7h).

Lundi 31 décembre : Réveillon pour Dieu. 18h : Messe d’action de grâce pour l’année écoulée. 19h-20h : Adoration du Saint Sacrement. 21h : Repas partage et festif du Réveillon. (inscription obligatoire à la cure). 4h : Messe en l’honneur de sainte Marie Mère de Dieu.

Mardi 1er janvier 2019 : 18h, messe en l’honneur de sainte Marie Mère de Dieu. ND de Lourdes (Bois de Nèfles) - 0262 28 27 85

Lundi 24 décembre : 20h (messe retransmise sur Télé Réunion.

Mardi 25 décembre : 8h30 (une seule messe). ND du Rosaire (Moufia) - 0262 28 28 99

Jeudi 20 décembre : Office des laudes à 6h, messe à 6h30.

Lundi 24 décembre : Vigile de la Nativité du Seigneur Jésus Christ à 19h, veillée suivie de la messe.

Mardi 25 décembre : Nativité du Seigneur Jésus Christ, messe à 8h.

Lundi 31 décembre : Messe à 18h.

Mardi 1er janvier 2019 : Messe à 8h. ND de la Trinité - 0262 30 00 15

Lundi 24 décembre : 20h (Trinité).

Mardi 25 décembre : 8h30. Saint-Bernard (La Montagne) - 0262 23 66 70

Célébration pénitentielle : mardi 18 décembre, 17h.

Lundi 24 décembre, vigile de la Nativité du Seigneur Jésus Christ : 17h, crèche vivante animée par les enfants de la paroisse. 18h, célébration eucharistique.

Mardi 25 décembre, Nativité du Seigneur : 8h30.

Lundi 31 décembre, messe de la fête de la Sainte Famille : 18h.

Mardi 1er janvier 2019, fête de sainte Marie Mère de Dieu : messe à 8h30. Saint-Camille de Lellis (La Bretagne) - 0262 52 52 41

Lundi 24 décembre : 18h, veillée avec les enfants et les jeunes. 19h, messe.

Mardi 25 décembre : 8h.

Lundi 31 décembre : 18h.

Mardi 1er janvier : 8h. Saint-Esprit (Chaudron) - 0262 28 17 42

Lundi 24 décembre : 18h30.

Mardi 25 décembre : 8h. Saint-Gabriel (La Montagne) - 0262 23 61 08

Célébration pénitentielle : mardi 18 décembre, 18h. Saint-Jacques - 0262 21 05 82

Célébration pénitentielle : mercredi 12 décembre, 18h.

Lundi 24 décembre : 17h (veillée puis messe à la chapelle de Vauban). 19h veillée puis messe à 20h à Saint-Jacques).

Mardi 25 décembre : messe à 6h et 9h (Saint-Jacques).

Mardi 1er janvier 2019 : messe à 6h (Saint-Jacques). Saint-Joseph Ouvrier (Camélias) - 0262 30 33 37

Lundi 24 décembre : Veille de Noël : Crèche vivante à 19h. Vigile de la Nativité du Seigneur Jésus-Christ : Messe à 20h.

Mardi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur Jésus-Christ, messe à 10h.

Lundi 31 décembre : Fête de la Sainte Famille. Sur la place du parking, à 18h, chapelet suivi de la procession mariale jusqu’à l’église avec les bouies, puis adoration animée suivie de la messe.

Mardi 1er janvier 2019 : Solennité de sainte Marie Mère de Dieu, messe à 8h30. Saint-François Xavier (Saint-François) - 0262 30 09 63

Lundi 24 décembre : 18h.

Mardi 25 décembre : 8h30. Sainte-Clotilde - 0262 28 03 40

Lundi 24 décembre : 19h.

Mardi 25 décembre : 8h (une seule messe).

Lundi 31 décembre : 18h.

Mardi 1er janvier 2019 : 8h (une seule messe). Sainte-Marie ND de l’Assomption (centre) – 0262 53 41 08

Lundi 24 décembre : 15h15 (enfants). 19h.

Mardi 25 décembre : 9h30. ND Auxiliatrice (La Ressource) - 0262 53 50 60

Lundi 24 décembre : 16h30, messe à Beauséjour. 18h, scénette de Noël à La Ressource. 18h45, Messe à La Ressource.

Mardi 25 décembre : 9h, messe à La Ressource. Saint-François Xavier (Rivière des Pluies) - 0262 58 06 41

Célébration pénitentielle : vendredi 14 décembre, 18h, église de la Rivière des Pluies.

Lundi 24 décembre : 18h à la chapelle de Primat. 19h à la chapelle de Grande Montée. 20h à l’église de Rivière des Pluies.

Mardi 25 décembre : 7h et 9h à l’église de Rivière des Pluies. Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne - 02 62 52 30 29

Confessions : jeudi 13 décembre de 17h à 20h à Bagatelle et à Sainte-Suzanne.

Lundi 24 décembre : 17h, veillée suivie de la messe à Bagatelle. 19h, veillée suivie de la messe à Sainte-Suzanne.

Mardi 25 décembre : 7h30, messe à Bagatelle. 9h30, messe à Sainte-Suzanne.

Mardi 1er janvier 2019 : 8h, messe à Bagatelle. 9h30, messe à Sainte-Suzanne. ND du Bon Secours – 0262 46 01 82

Lundi 24 décembre : 19h, veillée de Noël et messe à l’église de Jésus Miséricordieux.

Mardi 25 décembre : 8h, messe à la chapelle N.-D. de Lourdes à Commune Carron et à l’église du Père Laval à Bras-Pistolet. 10h, messe à l’église Sainte-Vivienne (Quartier-Français). Saint-André Saint-André (centre) - 02 62 46 00 68

Lundi 24 décembre : 17h30 (Dioré). 19h (centre ville, Cressonnière, Ravine-Creuse).

Mardi 25 décembre : 6h et 9h30 (centre ville). 7h30 (Menciol). 8h (Chemin du Centre). Saint-Nicolas (Champ-Borne) - 02 62 46 03 29

Lundi 24 décembre : 19h (Champ-Borne).

Mardi 25 décembre : 8h (Champ-Borne). 10h (Pellevoisin).

Lundi 31 décembre : messe à 17h, suivie de l’adoration à 18h. Bras-Panon Saint Jean-Baptiste – 02 62 51 78 27

Lundi 24 décembre : Messe de la nuit de Noël à 19h (chapelle N.-D. des Victoires, Rivière du Mât les Hauts).

Mardi 25 décembre : Messe de la Nativité du Seigneur à 8h15 (chapelle N.-D. des Victoires, Rivière du Mât les Hauts ; à 10h15 (chapelle Saint-Joseph, Rivière des Roches). Saint-Benoît Saint-Benoît (centre) – 02 62 50 10 14

Lundi 24 décembre : 9h (centre ville). 18h30 : veillée à Bras Fusil suivie de la messe à 19h.

Mardi 25 décembre : Messes au centre ville à 6h, 8h30, 18h.

Lundi 31 décembre : 6h30.

Mardi 1er janvier : 8h30 au centre ville. Saint-Joseph Sainte-Famille (Butor) - 02 62 31 43 68

Confessions : Jeudi 13 décembre, 17h (Sainte-Famille).

Lundi 24 décembre : 18h, veillée de Noël, suivie à 18h30 de la messe de la nuit (Chapelle N.-D. ds jeunes, la Passerelle). 19h, messe de la Nativité (Sainte-Famille).

Mardi 25 décembre : 9h, messe de Noël (Sainte-Famille et Chapelle N.-D. des jeunes, la Passerelle). Petite-Île Saint-Jean Évangéliste - 02 62 56 80 14

Lundi 24 décembre : veillée à 16h30 suivie de la messe à 17h à Ravine du Pont. Veillée à 18h30 suivie de la messe à 19h au centre ville.

Mardi 25 décembre : 7h (Manapany-les-Bas), 8h (Ravine du Pont), 9h (centre ville).

Mardi 1er janvier : 9h, messe au centre ville. Saint-Pierre Saint-Augustin (Ravine des cabris) - 02 62 49 50 30

Lundi 24 décembre : messe de Noël à 17h à l’église de Bois d’Olives et à la Ravine des cabris.

Mardi 25 décembre : 7h30 messe à Bois d’Olives. 9h messe et baptêmes à la Ravine des Cabris.

Samedi 29 décembre : Fête de la Sainte Famille avec bénédiction des couples qui se sont mariés un mois de décembre (s’inscrire à la cure). Tampon Saint-Esprit (Trois-Mares) - 02 62 27 78 96

Célébrations pénitentielles : mercredi 12 décembre, Pont d’Yves (17h45 : préparation ; 18h : confessions). Jeudi 13 décembre, 23e km (17h45 : préparation ; 18h : confessions). Lundi 17 décembre, centre ville (17h45 : préparation ; 18h : confessions).

Lundi 24 décembre : Messe à 19h à l’église du Saint-Esprit, Trois-Mares.

Mardi 25 décembre : Messe de l’aurore à 6h (église du Saint-Esprit, Trois-Mares). Messe à 7h45 (Bras de Pontho), 9h45 (ZAC/Chatoire), 17h (Trois-Mares).

Lundi 31 décembre : Messe à 17h à l’église du Saint-Esprit, Trois-Mares.

Mardi 1er janvier : Messe à 17h à Bras de Pontho. Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Plaine des Cafres) - 02 62 27 51 47

Lundi 24 décembre : veillée de Noël à 19h au 23e et à la Grande-Ferme.

Mardi 25 décembre : 8h30, messe au Piton Hyacinthe. 10h, messe au 23e. Saint-Louis Saint-Louis (centre) - 02 62 26 10 64

Lundi 24 décembre : 17h (Bellevue, Gol-les-Hauts, Roches Maigres). 17h30 (Pierrefonds). 19h (Bois de Nèfles Cocos). 19h30 (centre ville, Gol Baquet, Makes).

Mardi 25 décembre : 7h et 9h (centre ville). 8h (Makes). 10h (Gol-les-Hauts, Roches Maigres, Pierrefonds, Bois de Nèfles Cocos). Cilaos ND des Neiges - 0262 37 47 01

Dimanche 23 décembre : 10h, Noël des enfants animé par les enfants, suivi d’un repas partage à la cure et d’une louange à la manière des enfants (Cilaos).

Lundi 24 décembre : 16h30 (Ilet à Cordes et Bras-Sec). 18h, tableau vivant racontant la naissance de Jésus animé par les jeunes, suivi de la messe à 19h animée par les jeunes (Cilaos). 19h (Palmiste Rouge).

Mardi 25 décembre : 10h (Palmiste Rouge et Cilaos). Saint-Leu ND de la Salette - 02 62 34 81 29

Lundi 24 décembre : 19h (centre, Étang, Grand-Fond).

Samedi 25 décembre : 8h (dans les trois églises). Saint-Louis (centre) - 02 62 26 10 64 Saint-Paul Conversion de Saint-Paul (centre) - 02 62 22 50 44

Lundi 24 décembre : 17h (L’Étang). 18h (Plateau-Caillou). 19h (centre).

Mardi 25 décembre : NC (centre). 8h (L’Étang, Plateau-Caillou). ND de la Paix (Saint-Gilles les Bains) - 02 62 24 40 60

Lundi 24 décembre : 18h (Saint-Gilles et la Saline).

Mardi 25 décembre : 8h (Ermitage), 9h30 Saint-Gilles. Saint-Amand (Guillaume) - 02 62 08 69 17

Lundi 24 décembre : 19h (Bellemène Canot, Guillaume, Bellemène centre).

Mardi 25 décembre : 7h (Bellemène centre), 9h (Guillaume), 10h30 (Palmistes et Petite France).

Dimanche 30 décembre : fête de la Sainte Famille, messe à 10h à Bellemène centre. Le Port Sainte-Jeanne d’Arc (centre) - 02 62 43 69 46

Confessions (adultes) : Jeudi 20 décembre, 18h. La Possession ND de l’Assomption (centre) - 02 62 22 20 08

Confessions (adultes) : Mardi 18 décembre, 18h. Sainte-Catherine Labouré (Rivière des Galets) - 02 62 42 11 07

Confessions (adultes) : Lundi 17 décembre, 18h.

Lundi 24 décembre : 18h, animation de Noël. 19h, messe de la veillée de Noël.

Mardi 25 décembre : 8h, messe de la Nativité du Seigneur. Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse) - 0262 44 93 36

Confessions (adultes) : Mercredi 19 décembre, 18h.

Lundi 24 décembre : 16h, messe de la veillée de Noël (Dos d’Âne). 19h, messe de la veillée de Noël (Sainte-Thérèse).

Mardi 25 décembre : 8h, messe de la Nativité du Seigneur (Sainte-Thérèse). 10h, Messe de la Nativité du Seigneur.

