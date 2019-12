A la Une .. Les horaires des messes de Noël et de fin d'année par commune Les messes de Noël vont être célébrées ce mardi et mercredi pour fêter la naissance du Christ. Retrouvez les horaires de toutes les messes programmées à La Réunion.



Cette année, Monseigneur Gilbert Aubry ne célébrera pas la traditionnelle grande messe de Noël. L’évêque de La Réunion, hospitalisé le 10 décembre dernier suite à une intervention chirurgicale est en convalescence. Le père Pascal Chane-Teng, vicaire général, en relation étroite avec le père Daniel Gavard, vicarie général, et le Conseil épiscopal assurent ses missions durant son indisponibilité.



Plus de 300 messes de Noël et de fin d'année sont prévues sur tout le département:

Saint-Denis :



La Cathédrale



Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à 19h30 suivie de la messe à 20 heures

Mercredi 25 décembre : Messe à 10 heures

Mardi 31 décembre : messe à 12h10

Mercredi 1er janvier 2020 : messe à 10 heures



Chapelle de la Résidence



Mardi 24 décembre : messe à 19 heures.

Mercredi 25 décembre : messe à 8 heures.

Mardi 31 décembre : messes à 11 heures et 18 heures.

Mercredi 1er janvier 2020 : messe à 8 heures.



Notre Dame de l’Assomption



Célébration pénitentielle : Jeudi 19 décembre, 18 heures.

Mardi 24 décembre : messe à 19 heures.

Mercredi 25 décembre : messe à 9 heures.

Mardi 31 décembre : de 16h30 à 17h30, adoration.

Mercredi 1er janvier 2020 : messe à 9 heures.



Notre Dame de la Délivrance



Mardi 24 décembre : messe à 19 heures.

Mercredi 25 décembre : messe à 9 heures. Pas de messe à 7 heures.

Mardi 31 décembre : À 18 heures, messe d’action de grâce pour l’année écoulée. De 19 heures à 20 heures, adoration du Saint Sacrement. À 20 heures, repas festif. À 4 heures du matin : messe.



Notre Dame de Lourdes (Bois de Nèfles)



Mardi 24 décembre : Messe à 19 heures.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8h30.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8 heures.



Notre Dame du Rosaire (Moufia)



Célébration pénitentielle : Mercredi 18 décembre, 18 heures.

Vendredi 20 décembre (fête du Bx Fr Scubilion : office des laudes à 6 heures, messe à 6h30.

Mardi 24 décembre : veillée à 19 heures siuvie de la messe.

Mercredi 25 décembre : messe à 8 heures.

Mardi 31 décembre : Messe à 18 heures.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8 heures.



Notre Dame de la Source



Célébration pénitentielle : Mercredi 18 décembre, 18 heures.

Mardi 24 décembre : Veillée à 19 heures suivie de la messe (la Source).

Mercredi 25 décembre : Messe à 8 heures à Sainte-Monique, à 9 heures à Notre-Dame de la Source.



Notre Dame de la Trinité



Mardi 24 décembre : 20 heures.

Mercredi 25 décembre : 8h30.



Saint-Bernard (La Montagne)



Mardi 24 décembre : Messe à 18 heures, précédée de la crèche vivante à 17 heures.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8h30.



Saint-Camille de Lellis (La Bretagne)



Mardi 24 décembre : Veillée à 18 heures suivie de la messe à 19 heures.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8 heures.

Mardi 31 décembre : Messe à 18 heures suivie d’un temps d’adoration.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8 heures suivie d’un temps de partage.



Saint-Esprit (Chaudron)



Mardi 24 décembre : Veillée à 18h30 suivie de la messe.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8 heures.

Mardi 31 décembre : Messe à 18 heures, suivie d’un temps de louange et de prière d’action de grâce.

Mercredi 1er janvier : Messe à 7h30.



Saint-Étienne (Brûlé)



Mardi 24 décembre : Messe à 19 heures.



Saint-Gabriel (La Montagne)



Mardi 24 décembre : Messe à 20 heures, retransmise sur Réunion la 1re.

Mercredi 25 décembre : Messe à 9h30.



Saint-Jacques



Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à 17 heures à la chapelle de Vauban. À 20 heures à l’église, précédée à 19 heures d’une saynète avec les enfants du catéchisme.

Mercredi 25 décembre : Messes uniquement à 6 heures et à 9 heures.

Lundi 30 décembre (fête de la Sainte Famille) : Messe à 6 heures avec bénédiction des familles.

Mardi 31 décembre : Messe à 6 heures. Messe en action de grâce à 18 heures.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messes à 6 heures et à 9 heures.



Saint-Joseph Ouvrier (Camélias)



Mardi 24 décembre : 19 heures, saynète suivie de la messe.

Mercredi 25 décembre : 10 heures.



Saint-François Xavier (Saint-François)



Célébration pénitentielle : Mercredi 18 décembre, 18 heures.

Mardi 24 décembre : Messe à 18 heures à l’église Saint-François.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8h30 à l’église Saint-François, à 10h à la chapelle de L’Évêché.



Sainte-Clotilde



Célébration pénitentielle : Jeudi 19 décembre, 18 heures.

Mardi 24 décembre : Messe à 19 heures.

Mercredi 25 décembre : Messe unique à 8h30.

Mardi 31 décembre : Messe d’action de grâce à 18 heures.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8h30.



Sainte-Marie :



Notre Dame de l’Assomption (centre)



Mardi 24 décembre : À 15 heures, crèche vivante avec les enfants, suivie de la messe (apporter son siège et de l’eau). 19h : Messe.

Mercredi 25 décembre : Messe à 9 heures.

Mardi 31 décembre : Messe à 18 heures.

Mercredi 1er janvier : Messe à 9 heures.



Notre Dame Auxiliatrice (La Ressource)



Mardi 24 décembre : messes à 16h30 à Beauséjour (parking des halles), à 19 heures à La Ressource.

Mercredi 25 décembre : messe à 9 heures.

Samedi 28 décembre (fête de la Sainte Famille) : messe à 17 heures à La Ressource avec bénédiction des familles.

Dimanche 29 décembre (fête de la Sainte Famille) : messes à 7 heures et à 9 heures à La Ressource avec bénédiction des familles.

Mardi 31 décembre : messe à 18 heures à La Ressource.

Mercredi 1er janvier : messe à 8h30 à La Ressource.



Saint-François Xavier (Rivière des Pluies)



Mardi 24 décembre : Messe 18 heures à la chapelle de Primat, 19 heures à la chapelle de Grande-Montée, 20 heures à l’église.

Mercredi 25 décembre : Messe à 7 heures et à 9 heures à l’église.

Mardi 31 décembre : Adoration à 18 heures, messe à 19 heures à l’église.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8 heures à l’église.

Sainte-Suzanne :

Mardi 24 décembre : Veillée, suivie de la messe à 18 heures à Bagatelle. Veillée, suivie de la messe à 18 heures à Sainte-Suzanne.

Mercredi 25 décembre : Messe, avec baptêmes à 8 heures à Bagatelle. Messe, avec baptêmes à 9h30 à Sainte-Suzanne

Vendredi 27 décembre : Messe à 18 heures, suivie de la louange à 19 heures à Sainte-Suzanne.

Mardi 31 décembre : Enseignement à 20 heures, suivi de l’adoration, de la louange et de la messe à 23 heures à Sainte-Suzanne.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 7h30 à Bagatelle. Messe à 9h30 à Sainte-Suzanne.



Notre Dame du Bon Secours (Quartier-Français)



Mardi 24 décembre : À 19 heures, veillée puis messe à Jésus-Miséricordieux (Cambuston).

Mercredi 25 décembre : À 10 heures, messe à Sainte-Vivienne (Quartier-Français).

Mardi 31 décembre : Messe à 23h30 à Sainte-Vivienne (Quartier-Français).

Mercredi 1er janvier : Messe à 10 heures à Jésus-Miséricordieux (Cambuston).



Saint-André :



Saint-André (centre)



Mardi 24 décembre : Veillée à 18h30 suivie de la messe à 19 heures à l’église du centre ville, au Chemin du Centre, à la Cressonnière, à Menciol.

Mercredi 25 décembre : Messe à 6 heures et 9h30 au centre ville, à 8 heures à Dioré, à 9 heures à Ravine-Creuse.

Mardi 31 décembre : Messe à 18 heures suivie d’un temps de louange jusqu’à 21 heures.

Mercredi 1er janvier : Messe à 9 heures au centre ville.



Saint-Nicolas (Champ-Borne)



Mardi 24 décembre : 19 heures, veillée puis messe.

Mercredi 25 décembre : 8 heures à l’église, 10 heures à Pellevoisin.



Bras-Panon :



Saint Jean-Baptiste



Les travaux de rénovation de l’Église St Jean-Baptiste au Centre-Ville ne sont pas terminés. Exceptionnellement l’église sera ouverte aux paroissiens pour les messes de Noël du 24 et 25 décembre 2019 et fermée après la messe du 25 Décembre jusqu’à la fin des travaux.



Mardi 24 décembre : Messe à 16h30 à la Chapelle N.-D. Des Victoires (Rivière du Mât-les Hauts), à 19h30 à l’église Saint Jean-Baptiste (centre ville).

Mercredi 25 décembre : Messe à 8h 15 à l’église Saint Jean-Baptiste (centre ville), à 10h15 à la Chapelle Saint-Joseph (Rivière des Roches).

Mardi 31 décembre : Messe à 17h30 à la Chapelle Saint-Joseph (Rivière des Roches).

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8h30 à la Chapelle N.-D. Des Victoires (Rivière du Mât-les-Hauts).



Salazie :



Notre Dame de l’Assomption



Mardi 24 décembre : Messe à la Mare à Vieille-Place à 18 heures et à Salazie à 20 heures.

Mercredi 25 décembre : Messe à Salazie à 10 heures.

Mardi 31 décembre : Messe à Salazie à 17h30.

Mercredi 1er janvier : Messe à Salazie à 17 heures.



Saint-Henri (Hell-Bourg)



Saint-Martin (Grand Îlet)



Plaine des Palmistes :



Sainte-Agathe



Mardi 24 décembre : Crèche vivante à 17 heures, messe à 18 heures, messe à 20 heures à l’église Sainte-Agathe.

Mercredi 25 décembre : Messe à 9h30.

Mardi 31 décembre : Messe à 17 heures à l’église Sainte-Agathe.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 17 heures à l’église Sainte-Agathe.



Saint-Benoît :



Saint-Benoît (centre)



Mardi 24 décembre : Veillée puis messe à 18h30 à Bras-Fusil et L’Évêché, à 19 heures au centre ville.

Mercredi 25 décembre : Messe à 6 heures, 8h30 et 18 heures au centre ville. Messe à 8h30 à Bras-Madeleine, à 10h30 à Bras-Fusil.

Mardi 31 décembre : Messe à 18 heures au centre ville.

Mercredi 1er janvier : Messe à 6 heures au centre ville, à 17 heures à L’Évêché.



Sainte-Anne



Mardi 24 décembre : À 17 heures messe de la veille à l’église Sainte-Anne. À 20 heures : Veillée (crèche vivante) suivie de la messe de la nuit à l’église Sainte-Anne.

Mercredi 25 décembre : À 5h15, messe de l’aurore à la chapelle Sainte-Louise de Marillac (Cambourg). À 9 heures, messe du jour à l’église Sainte-Anne.



Sainte-Rose :



Sainte-Rose de Lima



Toutes les messes sont célébrées à l’église du centre.

Mardi 24 décembre : Messe de la veille au soir à 19 heures (précédée de la veillée avec les enfants à 18 heures). Messe de la nuit à minuit.

* Mercredi 25 décembre : Messe de l’aurore à 5 heures. Messe du jour à 11 heures.

* Mardi 31 décembre : Messe d’action de grâce à 19 heures.

Saint-Philippe :



Mardi 24 décembre : À 9 heures, messe de Noël des enfants à Saint-Philippe. À 19 heures, veillée puis messe à Saint-Philippe.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8 heures à Saint-Philippe, à 10 heures à Basse-Vallée.

31 décembre : À 18 heures, messe et veillée du Nouvel an.

1er janvier : Messe à 8 heures à Saint-Philippe, à 10 heures à Basse-Vallée.



Saint-Joseph :



Saint-Joseph (centre)



Mardi 24 décembre : 18 heures (centre ville), 18h30 (Grand-Coude).

Mercredi 25 décembre : 8 heures (centre ville), 10 heures (Jean-Petit).



Sainte-Famille (Butor)



Mardi 24 décembre : Veillée suivie de la messe à 19 heures (et Passerelle).

Mercredi 25 décembre : Messe à 9 heures.



Sainte-Geneviève (Lianes)



Mardi 24 décembre : 19 heures (Lianes).

Mercredi 25 décembre : 7 heures (Plaine des Grègues), 9 heures (Lianes).



Saint-Athanase (Vincendo)



Mardi 24 décembre : À 18 heures à Vincendo et Langevin.

Mercredi 25 décembre : À 9 heures à Vincendo et Langevin.



Petite-Île :



Saint-Jean Évangéliste



Mardi 24 décembre : À Ravine du Pont, animation avec les enfants à 16h30 puis messe à 17 heures. Au centre ville, animation avec les enfants à 18h30 puis messe à 19 heures.

Mercredi 25 décembre : À Manapany-les-Bas, messe à 7 heures. À Ravine du Pont, messe à 8 heures. Au centre ville, messe à 9 heures.



Saint-Pierre :



Notre Dame du Bon Port (Terre-Sainte)



Mardi 24 décembre : Veillée puis messe à 18h30.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8 heures.



Notre Dame du Mont-Carmel (Grands-Bois)



Mardi 24 décembre : Messes à 18 heures à Grands-Bois et à Ravine-des-Cafres.

Mercredi 25 décembre : Messe à 7 heures à Grands-Bois, à 9h30 à Ravine-des-Cafres.

Mardi 31 décembre : Messe d’action de grâces à 17 heures à Ravine-des-Cafres, à 19 heures à Grands-Bois.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8 heures à Grands-Bois.



Notre Dame du Sacré-Cœur (Mont-Vert)



Mardi 24 décembre : À Mont-Vert, à 19 heures, veillée de Noël animée par les jeunes, suivie de la messe de Noël à 19h30.

Mercredi 25 décembre : À 9 heures, messe de la Nativité à la chapelle du Piton des Goyaves et à la chapelle de Bérive.



Saint-Augustin (Ravine des cabris)



Mardi 24 décembre : Messe à 16 heures à l’église Saint-Augustin de la Ravine des Cabris. Messe à 18 heures à l’église Notre-Dame de la Reconnaissance de Bois d’Olives.

Dimanche 25 décembre : Messe à 8 heures à l’église Saint-Augustin de la Ravine des Cabris. Pas de messe à l’église Notre-Dame de la Reconnaissance de Bois d’Olives.



Saint-Pierre Saint-Paul (centre)



Mardi 24 décembre : À 16 heures à Ligne-Paradis, à 16h15 et à 19 heures au Bon-Pasteur, à 18 heures au centre ville, à 19 heures à Ligne des Bambous, à 19h30 à Joli-Fond.

Mercredi 25 décembre : À 7 heures au centre ville, à 9 heures à Ligne des Bambous, à 9h30 au Bon-Pasteur.

Mardi 31 décembre : Messe à 17h30 à Ligne Paradis, à 18 heures au centre ville et au Bon-Pasteur.

Mercredi 1er janvier : Messe à 7 heures au centre ville, 9 heures à Joli-Fond, 9h30 au Bon-Pasteur et à Ligne des Bambous.



Tampon :



Marie Reine du monde (14e km)



Mardi 24 décembre : À 19 heures au 14e et à Pont-d’Yves.

Mercredi 25 décembre : À 8h30 au 14e, à 17h30 au 17e.



Saint-Esprit (Trois-Mares)



Mardi 24 décembre : 18h30 temps d’animation, 19 heures messe à Trois-Mares.

Mercredi 25 décembre : 6 heures messe de l’aurore à Trois-Mares, 7h45 messe à Bras de Pontho, 9h45 messe à la Chatoire, 17 heures messe à Trois-Mares.

Mardi 31 décembre : 17 heures messe à Trois-Mares suivie d’un temps de prière.

Mercredi 1er janvier : 17 heures messe à la Chatoire.



Saint-François d’Assise (12e km)



Mardi 24 décembre : 19 heures.

Mercredi 25 décembre : 9 heures.



Saint-François de Sales (centre)



Mardi 24 décembre : Veillée puis messe à 19 heures au centre ville et à Petit-Tampon.

Mercredi 25 décembre : Messe à 9 heures.

Mardi 31 décembre : Messe d’action de grâces à 23 heures au centre ville.

Mercredi 1er janvier : Messe à 9 heures.



Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Plaine des Cafres)



Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à 19 heures au 23e et à Piton-Hyacinthe.

Mercredi 25 décembre : Messe à 9h30 à la Grande-Ferme et à 10 heures au 23e.

Samedi 28 décembre (fête de la Sainte Famille) : Messe à 17 heures au 23e et au 19e.

Dimanche 29 décembre (fête de la Sainte Famille) : Messe à 8 heures à Notre-Dame de la Paix et à 10 heures au 23e.

Mardi 31 décembre : Messe à 17 heures au 23e.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 9 heures au 23e et à 16h30 au Bois-Court.



Saint-Louis :



ND du Rosaire (La Rivière)



Mardi 24 décembre : À Tapage, Canots, Petit-Serré : 16h30. À Ilet Furcy : 18h30. Au Ouaki et à l’église du centre : 19 heures.

Mercredi 25 décembre : À 8h30 à l’église du centre.



Saint-Louis (centre)



Mardi 24 décembre : À 17 heures à Bellevue et à Gol-les-Hauts ; à 17h30 à Pierrefonds ; à 18 heures à Roches-Maigres ; à 19 heures à Bois-de-Nèfles Coco ; à 19h30 à Saint-Louis, à Gol-Bacquet et aux Makes.

Mercredi 25 décembre : Messe à 7 heures et 9 heures à Saint-Louis ; à 7h30 à la chapelle du Rosaire ; à 8 heures aux Makes, à 10 heures à Gol-les-Hauts, Bois de Nèfles Coco, Roches-Maigres et Pierrefonds.



Entre-Deux :



Saint-Vincent de Paul



Mardi 24 décembre : Veillée de Noël de 18 heures à 19 heures suivie de la messe à 19h30 à l’église Saint-Vincent de Paul.

Mercredi 25 décembre : Messe du jour à 10 heures à l’église Saint-Vincent de Paul (messe unique).



Étang-Salé



Saint-Dominique



Mardi 24 décembre : Messe à Étang-Salé les Bains à 16 heures, en ville à 17h30, au Maniron à 19h30.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8 heures en ville.



Les Avirons :



Notre Dame de l’Immaculée Conception



Mardi 24 décembre : Messe à l’église du Très Saint Sacrement (Ravine-Sèche) à 17 heures, à l’église Saint-Joseph (Tévelave) à 18h30, à l’église de l’Immaculée Conception à 19 heures.

Mercredi 25 décembre : Messe à l’église de l’Immaculée Conception à 9 heures. Chapelet médité puis vêpres en l’église de l’Immaculée Conception à 18 heures.

Mardi 31 décembre : Messe à 17 heures en l’église de Saint-Joseph (Tévelave), à 18h30 en l’église de l’Immaculée Conception.

Mercredi 1er janvier 2020 : Messe en l’église de l’Immaculée Conception à 9 heures.



Cilaos :



Notre Dame des Neiges



Mardi 24 décembre : Veillée puis messe à 17 heures à Bras-Sec et Îlet à Cordes ; à 19 heures à Palmiste-Rouge et Cilaos.

Mercredi 25 décembre : Messe à 8 heures à Palmiste-Rouge, à 10 heures à Cilaos.

Mardi 31 décembre : Messe à 16 heures à Bras-Sec. Messe à 17 heures à Cilaos, suivie d’une veillée de prière à 19 heures.

Mercredi 1er janvier : Messe à 8 heures à Palmiste-Rouge, à 10 heures à Cilaos.

Saint-Leu :

Maternité de Marie (Piton Saint-Leu)

Mardi 24 décembre : À 17 heures, veillée de Noël et messe à Grand-Fond, à 18h45, veillée de Noël et messe à Piton. Mercredi 25 décembre : À 8 heures, messe et baptême à Piton. Mardi 31 décembre : À 17 heures, messe et bénédiction du Saint Sacrement à Piton. Mercredi 1er janvier 2020 : À 8 heures, messe du Nouvel an à Piton.

Notre Dame de la Salette

Sacré-Cœur (Colimaçons)

Célébration pénitentielle : Mercredi 18 décembre à 17 heures. Mardi 24 décembre : Messe à 17 heures et 19h30. Mercredi 25 décembre : Messe à 9h30. Mardi 31 décembre : Messe à 16 heures et 17h30. Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 9h30. Saint-Christophe (La Chaloupe) - 02 62 54 84 40 Mardi 24 décembre : Veillée à 19 heures suivie de la messe. Mercredi 25 décembre : Messe à 9 heures. Mardi 31 décembre : Messe à 17 heures. Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8h30.

Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate)

Trois-Bassins :

Notre Dame des Douleurs

Mardi 24 décembre : 20 heures à N.-D. des Douleurs. Mercredi 25 décembre : 8 heures à N.-D. de Liesse et 10 heures à N.-D. des Douleurs.

Saint-Paul :

Conversion de Saint-Paul (centre)

Mardi 24 décembre : 18 heures au centre, à Plateau-Caillou et à L’Étang. Mercredi 25 décembre : 8 heures à L’Étang et à Plateau-Caililou, 9h30 au centre.

Notre Dame de la Paix (Saint-Gilles les Bains)

Mardi 24 décembre : Messe à 18 heures à Saint-Gilles les Bains et à l’Ermitage. Mercredi 25 décembre : Messe à 8h30 à la Saline-les-Bains et à 9h30 à Saint-Gilles les Bains. Mardi 31 décembre : Messe à 18 heures à Saint-Gilles. Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 8 heures à Saint-Gilles.

Notre Dame de la Visitation (Bois de Nèfles)

Saint-Amand (Guillaume)

Mardi 24 décembre : 19 heures au centre et à Bellemène Canot. Mercredi 25 décembre : 8h30 au centre, 10h30 aux Palmiste et à Petite-France.

Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts)

Mardi 24 décembre : Messe à 17h30 à Fleurimont, à 19h30 à Saint-Gilles-les-Hauts. Mercredi 25 décembre : Messe à 7h00 à l’Eperon, 8 heures au Bernica, 9h30 à Saint-Gilles-les-Hauts. Mardi 31 décembre : Messe à 17h30 à Saint-Gilles-les-Hauts. Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 7 heures à Saint-Gilles-les-Hauts.

Saint-Pie X (Tan Rouge)

Mardi 24 décembre : Messe à 19 heures. Mercredi 25 décembre : Messe à 9h30. Mardi 31 décembre : Messe à 17 heures. Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à 7 heures (à confirmer).

Sainte-Famille (Bellemène)

Mardi 24 décembre : 19 heures. Mercredi 25 décembre : 7 heures

Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah)

Mardi 24 décembre : Veillée à 19 heures suivie de la messe.

Le Port :

Sainte-Jeanne d’Arc (centre)

Confessions : Lundi 23 décembre à 18 heures. Mardi 24 décembre : Messe à 18 heures à la chapelle Saint-Yves et à la chapelle Saint-Pierre apôtre. Messe à 20 heures à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Mercredi 25 décembre : Messe à 6h30 à la chaplle Saint-Yves et à 9 heures à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Mardi 31 décembre : Messe à 18 heures à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Mercredi 1er janvier : Messe à 9 heures à l’église Sainte-Jeanne d’Arc.

La Possession :

Notre Dame de l’Assomption (centre)

Mardi 24 décembre : Messe à l’église N.-D. du Sacré Cœur à Ravine à Malheur à 17 heures, à l’église N.-D. de l’Assomption au centre-ville à 19 heures. Mercredi 25 décembre : Messe à l’église N.-D. de l’Assomption au centre-ville à 8 heures, l’église Sainte Térésa de Calcutta à ZAC Saint-Laurent à 9h30. Mardi 31 décembre : Messe à l’église N.-D. de l’Assomption au centre-ville à 6h45, à l’église N.-D. du Sacré Cœur à Ravine à Malheur à 17h30. Mercredi 1er janvier 2020 : Messe à l’église N.-D. de l’Assomption au centre-ville à 8 heures.

Sainte-Catherine Labouré (Rivière des Galets)

Célébration pénitentielle : Mercredi 18 décembre à 18 heures. Mardi 24 décembre : Veillée de Noël animée par la chorale des enfants à 19 heures puis messe. Mercredi 25 décembre : Messe de Noël. Tous les enfants sont ivités. Mardi 31 décembre : Messe d’action de grâce à 17h30 à Dos-d’Âne. Les trois communautés (Dos-d’Âne, Sainte-Thérèse d’Avila, Sainte-Catherine Labouré) sont invitées. Mercredi 1er janvier : Messe à 8 heures.

Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse)

Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à 18 heures puis messe. Mercredi 25 décembre : Messe de Noël à 9 heures. Tous les enfants sont invités. Mardi 31 décembre : Messe d’action de grâce à 17h30 à Dos-d’Âne. Les trois communautés (Dos-d’Âne, Sainte-Thérèse d’Avila, Sainte-Catherine Labouré) sont invitées. Mercredi 1er janvier : Messe à 9 heures. Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Dos-d’Âne) Mardi 24 décembre : Veillée de Noël à 16 heures puis messe. Mercredi 25 décembre : Messe de Noël à 10 heures. Tous les enfants sont invités. Mardi 31 décembre : Messe d’action de grâce à 17h30. Les trois communautés (Dos-d’Âne, Sainte-Thérèse d’Avila, Sainte-Catherine Labouré) sont invitées. Mafate Lundi 23 décembre : 10 heures (matin) aux Orangers. Mardi 24 décembre : 17h30, Îlet à Malheur. Mercredi 25 décembre : 8h30 à Roche-Plate, 15 heures à Marla, 17 heures à La Nouvelle. Nicolas Payet Lu 819 fois







