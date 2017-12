A la Une ... Les horaires des messes de Noël à retrouver ici Voici les horaires des messes de Noël dans les paroisses du diocèse de La Réunion. Ils seront complétés jusqu’au 22 décembre en fonction des informations que les paroisses nous feront parvenir. Ces horaires concernent exclusivement les offices de Noël : 24 décembre au soir et 25 au matin. Pour les horaires des messes du 4e dimanche de l’Avent, célébrées le samedi 23 de façon anticipée et le dimanche 24 au matin, les fidèles sont priés de contacter directement les paroisses.

Saint-Denis

La Cathédrale - 0262 21 00 81

• Dimanche 24 décembre : 19h30 (veillée), 20h (messe)

• Lundi 25 décembre : 10h (messe avec célébration de baptêmes)

Chapelle de la Résidence - 0262 90 28 41

• Dimanche 24 décembre : 19h (messe de la nuit)

• Lundi 25 décembre : 8h (messe du jour)

ND de l’Assomption - 022 21 06 54

• Dimanche 24 décembre : 19h

• Lundi 25 décembre : 9h

ND de la Délivrance - 0262 21 00 62

• Dimanche 24 décembre : 19h30 (veillée puis messe à 20h)

• Lundi 25 décembre : 9h

ND de Lourdes (Bois de Nèfles) - 0262 28 27 85

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

ND du Rosaire (Moufia) - 0262 28 28 99

• Dimanche 24 décembre : 19h (veillée puis messe)

• Lundi 25 décembre : 8h30

ND de la Source - 0262 21 40 70

• Dimanche 24 décembre : 18h30

• Lundi 25 décembre : 9h30

ND de la Trinité - 0262 30 00 15

• Samedi 23 décembre : 19h, crèche vivante à la Salle Jean-Paul II.

• Dimanche 24 décembre : 20h (messe de la Nativité). Pas de messe le matin.

• Lundi 25 décembre : 8h30. Pas d’autre messe.

Saint-Bernard (La Montagne) - 0262 23 66 70

• Dimanche 24 décembre : 18h (messe précédée d’une veillée de prière à 17h30)

• Lundi 25 décembre : 8h30

Saint-Camille de Lellis (La Bretagne) - 0262 52 52 41

• Dimanche 24 décembre : 18h (veillée puis messe à 19h).

• Lundi 25 décembre : 8h.

Saint-Esprit (Chaudron) - 0262 28 17 42

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Étienne (Brûlé) - 0262 23 90 02

• Dimanche 24 décembre :

Saint-Gabriel (La Montagne) - 0262 23 61 08

• Dimanche 24 décembre : 19h

• Lundi 25 décembre : 9h

Saint-Jacques - 0262 21 05 82

• Dimanche 24 décembre : 17h (veillée puis messe à la chapelle de Vauban). 19h (veillée puis messe avec crèche vivante à Saint-Jacques).

• Lundi 25 décembre : 7h et 9h (Saint-Jacques). Pas de messe à 18h.

Saint-Joseph Ouvrier (Camélias) - 0262 30 33 37

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-François Xavier (Saint-François) - 0262 30 09 63

• Dimanche 24 décembre : 19h (crèche vivante, puis messe à 20h).

• Lundi 25 décembre : 10h.

Sainte-Clotilde - 0262 28 03 40

• Dimanche 24 décembre : 19h.

• Lundi 25 décembre : 9h.



Sainte-Marie

ND de l’Assomption (centre) – 0262 53 41 08

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

ND Auxiliatrice (La Ressource) - 0262 53 50 60

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-François Xavier (Rivière des Pluies) - 0262 53 54 22

• Dimanche 24 décembre : 18h à la chapelle de Primat. 19h à la chapelle de Grande Montée. 20h à l’église de Rivière des Pluies.

• Lundi 25 décembre : 7h et 9h à l’église de Rivière des Pluies.



Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne - 02 62 52 30 29

• Dimanche 24 décembre : 17h30 (Bagatelle, veillée puis messe). 19h30 (église du centre, veillée puis messe).

• Lundi 25 décembre : 8h (Bagatelle). 9h30 (centre).

ND du Bon Secours – 0262 46 01 82

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Saint-André

Saint-André (centre) - 02 62 46 00 68

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Nicolas (Champ-Borne) - 02 62 46 03 29

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Bras-Panon

Saint Jean-Baptiste – 02 62 51 78 27

• Dimanche 24 décembre : 19h30 (église Saint-Jean Baptiste, centre ville).

• Lundi 25 décembre : 9h (Chapelle Saint-Joseph, Rivière des Roches).



Salazie

ND de l’Assomption – 02 62 47 51 54

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Henri (Hell-Bourg) - 02 62 47 81 70

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Martin (Grand Îlet) - 0262 47 70 24

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Plaine des Palmistes

Sainte-Agathe – 02 62 51 31 19

• Dimanche 24 décembre : 18h (crèche vivante), 19h (messe de la veille, pour les enfants), 22h (messe de la nuit).

• Lundi 25 décembre : 7h30 (messe de l’aurore, N.-D des Grâces, Bras des Calumets). 9h30 (messe du jour, église Sainte-Agathe).



Saint-Benoît

Saint-Benoît (centre) – 02 62 50 10 14

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Sainte-Anne - 02 62 51 03 44

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Sainte-Rose

Sainte-Rose de Lima - 02 62 47 20 44

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Saint-Philippe

Saint-Philippe - 02 62 37 00 04

• Dimanche 24 décembre : 19h (veillée puis messe à l’église du centre).

• Lundi 25 décembre : 9h (Basse Vallée).



Saint-Joseph

Saint-Joseph (centre) - 02 62 31 46 21

• Dimanche 24 décembre : 18h (centre).

• Lundi 25 décembre : 8h (centre). 10h (Jean-Petit). 10h30 (Grand-Coude).

Sainte-Famille (Butor) - 02 62 31 43 68

• Dimanche 24 décembre : 18h30 (veillée), 19h (messe) à la Sainte Famille. 18h30 (veillée et messe) à la Chapelle de la Passerelle.

• Lundi 25 décembre : 9h à la Sainte Famille. 11h à la Chapelle de la Passerelle.

Sainte-Geneviève (Lianes) - 02 62 37 52 41

• Dimanche 24 décembre : 19h.

• Lundi 25 décembre : 9h. 7h (Plaine des Grègues).

Saint-Athanase (Vincendo) - 02 62 37 41 30

• Dimanche 24 décembre : 17h30 (Vincendo).

• Lundi 25 décembre : 8h (Vincendo).



Petite-Île

Saint-Jean Évangéliste - 02 62 56 80 14

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Saint-Pierre

ND du Bon Port (Terre-Sainte) - 02 62 25 03 79

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

ND du Mont-Carmel (Grands-Bois) - 02 62 31 00 51

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

ND du Sacré-Cœur (Montvert) - 02 62 38 80 01

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Augustin (Ravine des cabris) - 02 62 49 50 30

• Dimanche 24 décembre : 18h (N.-D. de la Reconnaissance à Bois d’Olives). 18h (Saint-Augustin).

• Lundi 25 décembre : 7h30 (N.-D. de la Reconnaissance à Bois d’Olives). 9h (Saint-Augustin).

Saint-Pierre Saint-Paul (centre) - 02 62 35 44 00

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Tampon

Marie Reine du monde (14e km) - 02 62 27 05 50

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Esprit (Trois-Mares) - 02 62 27 78 96

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-François d’Assise (12e km) - 02 62 27 63 04

• Dimanche 24 décembre : 19h (église du 12e). 19h (chapelle de Fr Scubilion).

• Lundi 25 décembre : 9h (église du 12e).

Saint-François de Sales (centre) - 02 62 27 00 33

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Plaine des Cafres) - 02 62 27 51 47

• Dimanche 24 décembre : 19h à Piton Hyacinthe et à l’église du 23e (avec veillée).

• Lundi 25 décembre : 10h : Bois Court et église du 23e.



Saint-Louis

ND du Rosaire (La Rivière) - 02 62 39 01 58

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Louis (centre) - 02 62 26 10 64

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Entre-Deux

Saint-Vincent de Paul - 02 62 39 50 40

• Dimanche 24 décembre : 18h (louange avec la chorale Saint-Vincent de Paul, la chorale des enfants et la chorale Saint-Esprit, puis messe à 19h).

• Lundi 25 décembre : 9h.



Étang-Salé

Saint-Dominique - 0262 26 32 90

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Avirons

ND de l’Immaculée Conception - 02 62 38 03 66

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Cilaos

ND des Neiges - 0262 37 47 01

• Dimanche 24 décembre : 19h (Palmiste Rouge). 19h (Cilaos).

• Lundi 25 décembre : 10h (Palmiste Rouge). 10h (Cilaos).



Saint-Leu

Maternité de Marie (Piton Saint-Leu) - 02 62 34 30 88

• Dimanche 24 décembre : 17h, messe et veillée (église du Bon Pasteur à Grand Fond). 19h30, messe et veillée (Piton).

• Lundi 25 décembre : 8h, messe avec baptêmes (Grand Fond).

ND de la Salette - 02 62 34 81 29

• Dimanche 24 décembre :

• Samedi 25 décembre :

Sacré-Cœur (Colimaçons) - 0262 24 81 83

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Christophe (La Chaloupe) - 02 62 54 84 40

• Dimanche 24 décembre : 17h (N.-D. des Champs). 19h30 (Saint-Christophe).

• Lundi 25 décembre : 9h30 (Saint-Christophe).

Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate) - 02 62 54 00 02

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Trois-Bassins

ND des Douleurs - 02 62 24 81 29

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Saint-Paul

Conversion de Saint-Paul (centre) - 02 62 22 50 44

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

ND de la Paix (Saint-Gilles les Bains) - 02 62 24 40 60

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

ND de la Visitation (Bois de Nèfles) - 0262 44 00 05

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Amand (Guillaume) - 02 62 32 50 59

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts) - 02 62 22 73 21

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Saint-Pie X (Tan Rouge) - 0262 32 70 59

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Sainte-Famille (Bellemène) - 02 62 22 71 53

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Sainte-Thérèse d’Avila (La Saline les Hauts) - 02 62 33 51 19

• Dimanche 24 décembre : 15h30 (Ermitage). 17h (Barrage). 17h (N.-D. de Lourdes). 19h (La Saline).

• Lundi 25 décembre : 8h (La Saline).

Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah) - 02 62 22 61 33

• Dimanche 24 décembre :



Le Port

Sainte-Jeanne d’Arc (centre) - 02 62 43 69 46

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



La Possession

ND de l’Assomption (centre) - 02 62 22 20 08

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Sainte-Catherine Labouré (Rivière des Galets) - 02 62 42 11 07

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :

Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse) - 0262 44 93 36

• Dimanche 24 décembre :

• Lundi 25 décembre :



Mafate

• Dimanche 24 décembre : 10h à Grand-Place. 18h à Malheur.

• Lundi 25 décembre : 10h ou 11h à Roche-Plate. 15h à La Nouvelle.

• Mardi 26 décembre : 11h à Marla.

• Mercredi 27 décembre : 9h aux Orangers NP Lu 6678 fois





Dans la même rubrique : < > Plus de 40 kilos d’héroïne dans un bateau: Les prévenus en prison jusqu’à l’audience [Au Japon] Le tour du monde sportif de la famille Grimaud