Les horaires des fermetures des routes pour le Tour Auto

Nous remercions les villes de Saint Denis, La Possession, Saint Paul, Trois Bassins, Saint Leu, Etang Salé, Saint Joseph et Sainte Rose et leurs habitants, d’accueillir la manifestation sportive intitulée : 54E TOUR AUTO RALLYE DE LA REUNION BMW – ADA – REGION REUNION du 28/29/30 juillet 2023 inscrite au Championnat de La Réunion et au championnat de France 2è division des rallyes.



Nous vous remercions de votre compréhension, et nous adressons toutes nos excuses, particulièrement aux riverains des zones traversées, pour la gêne occasionnée par une circulation perturbée ou provisoirement non autorisée dans certains secteurs (épreuves spéciales).



Les horaires de fermetures de routes sont indiqués au verso de cette fiche d’information.

Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler durant cette période .



Consignes à respecter :

• Écoutez les conseils et instructions de la Gendarmerie, des commissaires et des organisateurs

• Choisissez un emplacement matérialisé par de la rubalise verte

• Ne traversez pas la chaussée dans des endroits sans visibilité (Écoutez le bruit des voitures qui arrivent)

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Donnez leur toujours la main en les maintenant loin de la course

• Tenez vos animaux en laisse • Respectez la nature et les propriétés privées (clôtures, cultures, ….)

• Ne distrayez pas les pilotes (ne faites pas de marques à la peinture, n’allumez pas de feux, évitez les photos avec flash, ….)

• Laissez libre les accès aux épreuves spéciales pour permettre le passage des services de sécurité

• Il peut y avoir une interruption de course, les voitures repassent au bout de quelques minutes. Ne bougez jamais avant le passage de la voiture balai (drapeau à damiers noir et blanc sur les portières)