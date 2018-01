Les horaires des convois sur la route de Cilaos ce vendredi

Sur la RN5 Route de Cilaos, le convoi dans le sens montant est en cours ce jeudi à 18H30.



Au vu des mauvaises conditions météorologiques et des difficultés rencontrées dans le secteur des Aloès, la route reste totalement fermée à la circulation.



Les convois prévus ce vendredi se feront aux horaires suivants sauf événements imprévus :

• le matin :

- sens descendant départ à 6h de Peter Both et 6h30 d’Ilet Furcy

- sens montant départ de Rivière st Louis à 7h30.

• le soir :

- sens montant départ de Rivière st Louis à 16h.

- sens descendant départ à 17h30 de Peter Both et 18h d’Ilet Furcy.