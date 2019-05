Les hommages affluent pour saluer Joachim Maillot

Au nom d’Europe Écologie Les Vert Réunion, j’adresse toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et à tous nos camarades."



Jean-Hugues Ratenon, Député de La Réunion:



"C’est avec émotion que j’apprends le décès de Joachim Maillot.

Figure du syndicalisme réunionnais des années 1980 à 1990 à la tête de la CFDT, ce combattant pour la défense des travailleurs réunionnais était un homme engagé aux services des autres, maitrisant les dossiers, apportant ses éclairages dans différents domaines aux membres du Conseil économique et social dont il était membre durant 10 ans, sans oublier qu’il était aussi conseiller régional de 1993 à 1998 s’investissant dans la commission formation.

Aux côtés de son frère, Maximin, il a participé, entre autres, au développement de l’abattoir de volailles à Grand Ilet dans le cirque de Salazie.

Joachim Maillot restera dans la mémoire de toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyé, un homme de conviction et de dialogue.

A sa famille, à ses proches, à ses amis, à la CFDT, j’adresse mes plus sincères condoléances."