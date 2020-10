Les héritiers de Raymond Barre mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale

Les héritiers ont bénéficié de cet argent, sans le déclarer, à la mort de l’ancien ministre de l’Economie et ancien premier ministre. C’est 6 ans après son décès que l’administration fiscale, alertée par un informateur, a découvert un compte au Crédit Suisse sur lequel figurait 11 millions de francs suisses (soit près de 7 millions d’euros). Une information judiciaire a été ouverte dans la plus grande discrétion. Dans l’espoir probablement d’éviter des poursuites pénales, un million d’euros de pénalités avait été réglé par les héritiers de Raymond Barre.Finalement ses deux fils, Olivier et Nicolas Barre ont été mis en examen "pour blanchiment de fraude fiscale", révèle Mediapart. Ces derniers contestent les faits.