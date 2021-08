A la Une . Les handballeurs français croquent le Bahreïn et se mettent à table pour les demi

Avec leur large victoire 42 à 28, les Bleus se qualifient pour leur quatrième demi-finale olympique consécutive. Malgré leurs deux blessés, les Français ont fait preuve de sérieux, permettant de faire tourner l’effectif. Les filets ont tremblé à trois reprises devant Melvyn Richardson. Par Nicolas Limbé - Publié le Mardi 3 Août 2021 à 11:18

La formation française a affiché ses trois derniers experts à l’entame de ce quart de finale contre le Bahreïn. Luc Abalo, Michaël Guiguou et Nikola Karabatic ont mené l’assaut pour remporter confortablement la première mi-temps 21 à 14. Si Michaël Guiguou a ouvert les hostilités avec le premier but, c’est un autre homme s’est illustré par son efficacité devant les buts : avec neuf réalisations, Kentin Mahé était une forme olympique.

La deuxième période, abordée sereinement, a permis au sélectionneur Guillaume Gille de faire tourner son effectif. Malheureusement sans les deux blessés du match précédent : Timothey N’Guessan semble forfait pour le reste du tournoi à cause de son mollet ; quant à Hugo Descat, il a assisté au match depuis les tribunes, touché aux adducteurs. Selon Guillaume Gille, "S’il est resté au contact du groupe c’est qu’on espère qu’il sera en mesure d’être à nouveau à notre disposition. Mais tout ça reste très hypothétique."





🇫🇷 42 ⚡ 28 🇧🇭



LES BLEUS SONT EN DEMI-FINALES 🔥



A l'issue d'un match maîtrisé, la victoire est logique ! BRAVO MESSIEURS 👏 #BleuetFier #Tokyo2020 #FRABAR pic.twitter.com/DfSNa8l2Zl

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) August 3, 2021

Parmi les entrants, on a pu observer Romain Lagarde (Morbihannais) et Melvyn Richardson, fils de la légende créole Jackson Richardson. Le Réunionnais a pu apporter sa pierre à l’édifice avec trois buts. Après avoir dévoré le Bahreïn, les Français attaqueront un morceau plus consistant avec le vainqueur de la rencontre Allemagne/Égypte.

Cette demi-finale se déroulera au Yoyogi Stadium à 15h45 (heure Réunion) avec des intentions limpides de la part du sélectionneur : "Depuis le début de l’aventure de ce nouveau staff, on a toujours pointé Tokyo avec l’ambition de gagner les JO. Mais encore une fois entre l’ambition et la réalisation, il y a beaucoup de combats à gagner."







