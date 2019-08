Les habitants de La Saline ont maintenant leur pôle d’échanges

Après l’inauguration du pôle d’échanges de St Gilles les Hauts fin 2017, c’est au tour des habitants et usagers de La Saline de bénéficier d’un nouvel équipement moderne, leur permettant d’attendre le bus en toute sécurité. Deuxième point fort du réseau kar’ouest sur Saint-Paul après la gare routière, ce pôle d’échanges accueillera quotidiennement 280 passages de véhicules répartis sur 8 lignes de bus et plus de 1 100 passagers.



Depuis plusieurs années, le territoire Ouest connaît un développement démographique et économique important, qui entraîne de surcroît un trafic automobile plus dense et une augmentation du nombre d’usagers du réseau kar’ouest. Pour faire face à cette dynamique, le TCO et ses communes membres ont décidé de restructurer leur réseau de transport public urbain, kar’ouest, afin qu’il soit plus adapté et réponde mieux aux besoins de la population. La construction du pôle d’échanges de La Saline fait partie de cette restructuration, tout comme la mise en service de véhicules plus grands et plus confortables, une nouvelle billettique plus moderne, une numérotation des lignes simplifiée, une nouvelle charte graphique, …