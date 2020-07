Les guichets des centres des Finances Publiques continueront d’accueillir le public à La Réunion

Le communiqué de Solidaires-Finances Publiques :





Solidaires Finances Publiques Réunion n’a cessé de dénoncer le paiement des impôts, cantines, consultations hospitalières....dans les bureaux de tabac...



L'externalisation de nos missions dans ces conditions est inacceptable et inadaptée à la Réunion où le public est très important à nos guichets, où le paiement en espèces est encore prédominant ; cette réforme impactera surtout la partie la plus fragile de la population réunionnaise qui a besoin à juste titre de renseignements et d’accueil physique.



Le 28 juillet est la date de début de mise en place généralisée de cette nouvelle procédure. Peu de bureaux de tabac se sont portés volontaires sur notre département et ils ont bien raison. Il ne s'agira donc pas de "paiement de proximité" avec 21 points de contact , terme mis en avant par la communication de notre ministère , car elle entraînera à très court terme, la fermeture au public de nos accueils DRFIP.



Quant à la sécurité des gérants et clients de ces petits commerces, elle sera menacée par la mise en place de nombreux paiements en numéraire, sans avoir les infrastructures que nous possédons. ( vigiles, coffres, système de dégagement de fonds, vitres sécurisées, caméras…).



Le contexte actuel, l’absence d'échanges sur le sujet, le manque de communication vis-à-vis des usagers comme des agents des Finances publiques qui n'ont été ni consultés ni même informés, ne permettent absolument pas de se lancer dans cette absurdité qui ne fera que des perdants, de tous les côtés.



Une mission de service public telle que le recouvrement de l'impôt et autres créances publiques ne se brade pas pour 1,50€ entre un ticket de grattage, et un paquet de cigarettes… et on ne prend pas des risques pour la vie des gens avec cette légèreté .



Solidaires finances publiques 974 a demandé fortement à la direction locale des Finances Publiques de surseoir à la mise en place de ce modèle à la Réunion.



Il semble que nous ayons enfin été entendus puisque, pour le moment, les guichets des Centres des Finances Publiques continueront d’accueillir le public pour les encaissements . Pour autant ce recul est insatisfaisant la mise en place de ce dispositif inique est prévu fin 2ème trimestre 2021.



Restons vigilants sur la suite ….