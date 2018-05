La grande Une

Les grévistes du CHU installent une tente sur les voies du boulevard sud

Image insolite en bas des rampes de Bellepierre.



Les manifestants du Centre hospitalier ont décidé, vers 12h30, d'aller faire entendre leur colère carrément sur les voies du boulevard sud, juste à la sortie du pont Vinh San.



Rappelons que les hospitaliers restent mobilisés, depuis vendredi dernier, sur la suppression envisagée de l'indexation sur six de leurs primes : les primes de service, l'indemnité de sujétion spéciale, la prime sujétion spéciale AS / AMP, NBI (nouvelle bonification indiciaire), IFTS et prime de technicité ingénieurs et le supplément familial de traitement.

SI