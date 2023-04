A la Une .. Les grévistes de Derichebourg s’invitent au conseil de la CASUD et obtiennent gain de cause

Une vingtaine de salariés de Derichebourg se sont présentés ce matin devant le conseil communautaire de la CASUD pour demander l’appui de la collectivité. Il n’en fallait pas plus aux élus pour à nouveau s’affronter sur la question de la collecte des déchets. Par PB - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 17:09





Montés au créneau, les salariés ont finalement eu gain de cause et ont signé un protocole d’accord comprenant une augmentation salariale de 3,8% par mois, la venue d’un technicien pour faire l’état du parc automobile et celle de la DRH sur l’ile une fois par mois, se réjouit l’intersyndicale emmenée par Jean-Yves Hoarau de la CFTC et Vincent Rebecca de la CGTR.



La grève au sein de la société a remué les tensions qui se jouent au sein de la CASUD. Dans un communiqué, l'intercommunalité avait fait valoir mercredi que "la CASUD est particulièrement attentive aux allégations selon lesquelles des problèmes techniques seraient de nature à compromettre la sécurité des salariés mais aussi de la population. Toutefois, s'agissant d'un prestataire extérieur, la CASUD n'a aucun pouvoir (ni légitimité) pour interférer dans la gestion interne de cette entreprise privée".



Pour autant, pour les élus de la majorité, les difficultés sociales actuellement traversées par la société privée ne viennent que légitimer le choix de passer en régie. Jeannot Lebon, élu de la majorité mais dans l’opposition au conseil municipal de Saint-Joseph, a été missionné pour servir d’intermédiaire entre la direction, les salariés et la collectivité.



Pour le président André Thien Ah Koon il faut "clore la rengaine de la comparaison" entre les coûts de collecte entre le privé et le public : 85 euros/ habitant à Saint-Joseph avec Derichebourg contre 68 euros/habitant au Tampon avec la SPL SUDEC. Des chiffres qu'auraient dû exposer le chargé du bureau d’étude invité pour l’occasion au conseil mais qui n’a même pas eu le temps de s’exprimer.



Après avoir croisé le fer durant un long moment sur les compétences de gestionnaire de chacun, notamment à travers la Sodegis, la séance a été levée. Profitant de l’absence de certains élus sur le vote du budget annexe de l’eau, les élus de Saint-Joseph sont également sortis de la salle. Le quorum n'était plus atteint. "L’ambiance est délétère certes mais on pose des questions à la présidence, on n'a quasiment jamais les réponses", fait valoir Axel Vienne. L’élu de l’opposition saint-joséphoise campe par ailleurs sur ses positons concernant la collecte des déchets. "Quatre accidents en deux ans, ça pose un véritable problème", reconnait-il. "Derichourg c’est pas très bien mais la SUDEC c’est pire", lance Axel Vienne.



Sur le plan social, un accord a donc été arraché par les grévistes à la direction. Le travail reprend demain, se félicite Jean-Yves Hoarau de la CFTC. L’intersyndicale restera "vigilante" et présente comme "un interlocuteur de la construction sociale chez Derichebourg", souligne-t-il. En revanche sur le plan politique, les élus de la CASUD se sont donnés rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau conseil communautaire.