A la Une .

Les greffiers maintiennent leur grève, les audiences renvoyées à Saint-Denis

Le mouvement de grogne des greffiers continue dans les tribunaux. Ils réclament "une reconnaissance statutaire et indemnitaire à hauteur de leurs missions et responsabilités et leur engagement quotidien sans faille pour le service public de la Justice". Les audiences du jour à Saint-Denis ont été renvoyées.