Les granmounes sensibilisés sur la dengue

Ils s’agissait donc de sensibiliser et d’informer sur les bons gestes à adopter afin de contribuer à d’éradication du virus qui sévi sévèrement sur la zone ouest plus précisément à Saint-Paul. Les granmounes étant très attachés à leur jardin et balcon fleuri, cette opération semblait nécessaire. Même si ces jardins et balcons sont bien entretenus, le dangereux moustique tigre (Aedes albopictus), principal vecteur de la maladie établit ses lieux de ponte dans le moindre réservoir d’eau.



Les personnes âgées présentes ont bien retenu que le moustique femelle a besoin du sang humain pour s’alimenter en plus des nectar de fleur.



Elles ont appris aussi que les coins de jardin ou véranda bien ombragés mais mal ventilés, très peu ensoleillés et à l’abri de la pluie sont propice au développement des gîtes



larvaires. La femelle moustique pond au moins 4 à 5 fois dans le mois à raison de 80 œufs par ponte. En 5 jours, les œufs passent du stade de larve à celui de nymphe jusqu’à devenir moustique adulte. Ces granmounes comptent dans leur club respectif une cinquantaine d’adhérents et seront des personnes relais pour retransmettre les informations recueillies auprès de l ARS lors de cette matinée d’information et de sensibilisation. Il paraît donc essentiel que nos ainés participent activement et à leur manière à la lutte contre cette épidémie.