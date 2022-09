Courrier des lecteurs Les grands requins sont essentiels à la bonne santé des herbiers marins

Par Didier Dérand, Collectif "Requins en Danger à la Réunion" - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 11:19



https://www.zinfos974.com/Consequences-economiques-de-la-destruction-des-grands-requins-une-politique-potentiellement-catastrophique-pour-les_a186172.html



Mais il existe également un autre mécanisme : l’effet de risque, qui prend souvent le pas sur l’effet de prédation directe. Il se définit par les différentes modifications intervenant chez les espèces-proies (par exemple la distribution, l’état énergétique, le rendement reproducteur,...), et qui résultent des réponses comportementales au risque de prédation.

La perte de l’effet de risque induit par les grands requins est susceptible de provoquer des effets en cascade aux conséquences graves. Les exemples sont nombreux.



Heithaus et al. (2007)(1) ont mis en exergue le rôle capital des requins tigres dans le contrôle des populations de mésoprédateurs dans la baie de Shark en Australie :

« [....] Dans la communauté d'herbes marines relativement vierge de Shark Bay, en Australie, nous avons constaté que les tortues vertes herbivores (Chelonia mydas Linnaeus, 1758) menacées par les requins tigres (Galeocerdo cuvier Peron et LeSueur, 1822) sélectionnent les micro-habitats en fonction de leur état. Les tortues en mauvaise condition corporelle choisissaient des micro-habitats rentables [en termes de qualité de nourriture] et à haut risque, tandis que les tortues en bonne condition corporelle, qui sont plus abondantes, choisissaient des micro-habitats plus sûrs et moins rentables. Cependant, lorsque le risque de prédation était faible, les tortues en bonne condition se déplaçaient vers des micro-habitats plus rentables. L'utilisation de l'espace par les tortues en fonction de leur état montre que les requins tigres modifient le schéma spatio-temporel du broutage des tortues et leurs impacts sur la dynamique de l'écosystème (une interaction indirecte médiée par les traits TMII) [en anglais, "trait" = comportement + phénotype]. Par conséquent, les décisions dépendantes de l'état des individus peuvent avoir des implications importantes pour la dynamique de la communauté dans certaines situations. Notre étude suggère que le déclin des requins de grande taille peut affecter les écosystèmes de manière plus importante que ce qui est supposé lorsque les effets non létaux de ces prédateurs supérieurs sur les mésoconsommateurs ne sont pas pris en compte explicitement. »



« Ici, profitant d'une rare opportunité d'étudier les interactions entre des populations relativement intactes de requins et un grand herbivore marin, nous avons démontré l'importance des requins tigres dans le façonnement du comportement des tortues et, probablement, des populations de tortues. Compte tenu des réponses anti-prédateurs des tortues, des dugongs et d'autres espèces proies des requins tigres à Shark Bay (Heithaus 2005 ; Heithaus & Dill 2006 ; Wirsing et al. 2007), il est probable que les requins tigres jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes marins par le biais de multiples TMII. Par extension, les réductions des populations de requins de grande taille dans d'autres régions du monde devraient avoir des conséquences importantes au niveau communautaire. En effet, certaines des récentes augmentations des populations de tortues dans le monde (Balazs & Chaloupka 2004) peuvent avoir été facilitées par des réductions des populations de requins qui permettraient aux tortues de s'alimenter sans compromis entre l'apport énergétique et le risque de prédation. [....] La perte des prédateurs des tortues pourrait avoir un impact négatif sur les herbiers. En effet, les récents déclins des herbiers au large des Bermudes peuvent être liés à des augmentations des populations de tortues (Murdoch et al. 2007) qui coïncident avec de forts déclins des populations de requins tigres dans la même région (Baum et al. 2003). Ensemble, ces résultats suggèrent que les récents déclins des populations de grands requins peuvent avoir des impacts écologiques plus étendus qu'on ne le pense généralement, et les stratégies de conservation devraient explicitement prendre en compte les effets létaux et non létaux potentiels des requins, tant directs qu'indirects. »



Des hypothèses confirmées 7 ans plus tard par Heithaus et al. (2014)(2) :

« Les efforts déployés pour protéger les tortues vertes herbivores, dont le nombre est en déclin dans le monde entier, ont entraîné une croissance prometteuse de certaines populations. Ces tendances pourraient avoir un impact significatif sur les services écosystémiques essentiels fournis par les prairies sous-marines dont se nourrissent les tortues. L'expansion des populations de tortues pourrait améliorer la santé des écosystèmes d'herbiers marins en éliminant la biomasse des herbiers et en empêchant la formation d'anoxie dans les sédiments. Cependant, la surpêche des grands requins, principaux prédateurs des tortues vertes, pourrait faciliter la croissance des populations de tortues au-delà de leur taille historique et déclencher des effets néfastes sur l'écosystème, à l'image de ce qui s'est passé sur terre lorsque les prédateurs supérieurs ont disparu. Des données expérimentales provenant de plusieurs bassins océaniques suggèrent que l'augmentation des populations de tortues peut avoir un impact négatif sur les herbiers marins, voire déclencher un effondrement virtuel de l'écosystème. L'impact des grandes populations de tortues sur les herbiers marins est réduit en présence de populations intactes de requins. Des populations saines de requins et de tortues sont donc probablement vitales pour restaurer ou maintenir la structure et la fonction des écosystèmes d'herbiers marins, ainsi que leur valeur en tant que soutien aux pêcheries et puits de carbone. »



« Compte tenu de la très grande valeur accordée aux services écosystémiques rendus par les herbiers marins (Barbier et al., 2011), notamment la protection de la qualité de l'eau, le contrôle de l'érosion, l'amélioration de la biodiversité, la production halieutique et l'atténuation du changement climatique (Fourqurean et al., 2012), et du déclin rapide et accéléré de ces écosystèmes (Waycott et al., 2009), il est primordial que nous comprenions tous les facteurs qui contribuent à la santé des communautés d'herbiers, y compris le contrôle descendant. »



« Les requins sont les principaux prédateurs des tortues vertes juvéniles et adultes (Heithaus et al., 2008 ; Heithaus, 2013), et l'historique d'exploitation des requins varie selon les zones d'étude. Dans la baie de Shark, les requins tigres (Galeocerdo cuvier), le principal prédateur des tortues marines, sont abondants et probablement proches des tailles de population historiques (Heithaus et al., 2012), tout comme les tortues vertes (Heithaus et al., 2005). Ici, les impacts des tortues sur la structure des herbes marines formant la canopée sont minimes dans les zones où le risque de requin est le plus élevé. En revanche, dans les habitats plus sûrs, les tortues réduisent considérablement la densité et la biomasse des herbes marines. Près des Bermudes, les populations de requins tigres semblent avoir diminué de façon spectaculaire depuis les années 1980 (Baum et al., 2005), et le broutage des tortues a considérablement réduit la productivité des herbes marines, de sorte que les tortues semblent être capables de conduire les herbiers à l'extinction (Fourqurean et al., 2010). De même, la pression de pêche sur les requins est élevée en Indonésie et en Inde et de nombreux taxons sont surpêchés (Blaber et al., 2009 ; Ferretti et al., 2010). Dans les régions de Lakshadweep (Inde) et de Derawan (Indonésie), les populations de tortues à haute densité ont eu des impacts majeurs sur les prairies sous-marines à l'échelle de l'écosystème, provoquant des changements de communauté et des réductions de la structure de l'habitat qui peuvent se répercuter en cascade sur l'écosystème (Lal et al., 2010). À Derawan et aux Bermudes, le déclin considérable ou l'effondrement complet des prairies marines dû au broutage des tortues pourrait avoir des conséquences considérables, car les zones de prairies marines à forte biomasse abritent des populations de poissons beaucoup plus élevées que les prairies non végétalisées (Heck et al., 2003). »



« [….] la perte de tortues peut entraîner une dégradation de l'écosystème par l'eutrophisation et la prolifération d'algues épiphytes sur les herbes marines (Bjorndal et Jackson, 2003), tandis que les explosions de population facilitées par la perte de prédateurs et la conservation efficace des tortues pourraient conduire à un surpâturage. [….] il est probablement nécessaire non seulement de protéger les stocks restants d'espèces de requins très actives (par exemple, le requin tigre), mais aussi de restaurer leurs populations. »



Le même constat vaut pour d’autres brouteurs intensifs des herbiers, comme par exemple les dugongs (Heithaus et al., 2012)(3) :

« Les dugongs sont des brouteurs importants dans de nombreux écosystèmes d'herbiers subtropicaux et tropicaux de la région Indo-Pacifique et peuvent avoir un impact majeur sur la structure et la fonction de ces communautés d'herbiers (De Iongh et al. 1995 ; Preen 1995 ; Nakaoka et Aioi 1999 ; Aragones 2000 ; Aragones et Marsh 2000 ; Masini et al. 2001). Par exemple, le broutage par les dugongs au large de Queensland, en Australie, a réduit la densité des pousses de 65-95%, la biomasse aérienne de 73-96% et la biomasse souterraine de 31-71% (Preen 1995). Un pâturage intensif a entraîné une multiplication par 12 de la densité des pousses d’une des premières espèces d'herbes marines pionnières (Halophila ovalis) et une diminution par 6 de la densité de l'espèce dominante, bien que moins préférée (Zostera capricorna). »



« [….] les populations de prédateurs supérieurs devraient être préservées et, dans de nombreux cas, restaurées, même dans les systèmes où nous n'avons pas encore déterminé de manière concluante leurs rôles écologiques (par exemple, Heithaus et al. 2008a ; Estes et al. 2011). Enfin, en s'appuyant sur les résultats obtenus à Shark Bay et dans les endroits où les requins tigres ont décliné (par exemple aux Bermudes ; Murdoch et al. 2007 ; Fourqurean et al. 2010), il semble que le fait de ne pas conserver les requins tigres à des densités écologiquement significatives pourrait entraîner des perturbations de l'écosystème, affectant même les espèces de base, telles que les herbes marines. »



Pourtant, à la Réunion, le Centre Sécurité requin (CSR) élimine systématiquement TOUS les requins tigres, et ce alors même qu’ils ne sont quasiment pas impliqués dans les accidents. HYPERLINK "https://www.clicanoo.re/article/clicazot/2022/09/09/labattage-des-requins-est-parfaitement-inutile"



Les conséquences écologiques potentielles ? Le CSR s’en fiche ! Cela n’a fait l’objet d’aucune étude scientifique.

A la Réunion, on massacre à l’aveugle…..



Didier Dérand

Collectif "Requins en Danger à la Réunion"



(1) Heithaus M.R., Frid A., Wirsing A.J., Dill L.M., Fourqurean J.W., Burkholder D., Thomson J., Bejder L. (2007) - State-dependent risk-taking by green sea turtles mediates top-down effects of tiger shark intimidation in a marine ecosystem. Journal of Animal Ecology, 76 (5), 837–844. PMID: 17714261. https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2007.01260.x



(2) Heithaus M.R., Alcoverro T., Arthur R., Burkholder D., Coates K., Christianen M., Kelkar N., Kenworthy, W., Manuel S., Wirsing A., Fourqurean J. (2014) - Seagrasses in the Age of Sea Turtle Conservation and Shark Overfishing. Frontiers in Marine Science. 1 (28). https://doi.org/10.3389/fmars.2014.00028



