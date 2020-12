AFP Les grands disparus dans le monde en 2020

- Publié le Dimanche 27 Décembre 2020 à 09:24 | Lu 47 fois

(AFP) Maradona, Sean Connery, Kobe Bryant, Kenzo, Kirk Douglas ou Hosni Moubarak: voici quelques-unes des personnalités disparues dans le monde en 2020. JANVIER - 10: le sultan QABOUS, 80 ans, modernisateur d'Oman qu'il a dirigé pendant 50 ans. - 26: Kobe BRYANT, 41 ans, ex-basketteur des Lakers, quintuple champion NBA, mort dans un accident d'hélicoptère. - 31: Mary HIGGINS CLARK, 92 ans, reine du suspense ayant enchaîné les best-sellers américains. FEVRIER - 5: Kirk DOUGLAS, 103 ans, un des derniers monstres sacrés d'Hollywood, entré dans la légende avec "Les sentiers de la gloire" et "Spartacus". - 25: Hosni MOUBARAK, 91 ans, ex-président de la république égyptienne (1981-2011), poussé à la démission après le printemps arabe. MARS - 8: Max VON SYDOW, 90 ans, acteur franco-suédois révélé par Ingmar Bergman. - 29: Krzysztof PENDERECKI, 86 ans, compositeur et chef d'orchestre polonais, figure de l'avant-garde sonore des années 1960. - 24: Albert UDERZO, 92 ans, dessinateur français de BD, créateur avec Goscinny d'Astérix. - 24: Manu DIBANGO, 76 ans, légende camerounaise de l'afro-jazz, emporté par le Covid-19. AVRIL - 16: Luis SEPULVEDA, 70 ans, écrivain chilien exilé, mort en Espagne du Covid. - 29: Irfan KHAN, 53 ans, star de Bollywood comme d'Hollywood grâce à "Slumdog Millionnaire", "Jurassic World" ou "The Lunchox". MAI - 2: Hamid CHERIET dit IDIR, 70 ans, principal ambassadeur de la chanson kabyle. - 9: Richard Wayne PENNIMAN dit "Little RICHARD", 87 ans, chanteur américain légendaire de "Tutti Frutti" et pionnier du rock n'roll des années 50. - 12: Michel PICCOLI, 94 ans, acteur, monument du cinéma français - 31: Christo Vladimiroff Javacheff dit CHRISTO, 84 ans, bulgaro-américain, créateur avec sa femme Jeanne-Claude de réalisations monumentales éphémères. JUIN - 8: Pierre NKURUNZIZA, 55 ans, ancien président du Burundi (2005-2020), ancien chef rebelle hutu pendant la guerre civile (1993-2006). JUILLET - 6: Ennio MORRICONE, 91 ans, compositeur italien de plus de 500 musiques de films, en particulier ceux de Sergio Leone. - 26: Olivia DE HAVILLAND, 104 ans, la Mélanie d'"Autant en emporte le vent" (1939), doyenne d'Hollywood. AOUT - 24: Pascal LISSOUBA, 88 ans, premier président du Congo élu par un scrutin pluraliste, exilé en France après avoir été chassé du pouvoir en 1997. SEPTEMBRE - 2: Kaing Guek EAV dit DOUCH, 77 ans, bourreau de Pol Pot au Cambodge. - 9: George BIZOS, 92 ans, avocat sud-africain de Nelson Mandela et infatigable militant des droits de l'homme pendant l'apartheid. - 10: Diana RIGG, 82 ans, actrice britannique, Madame "Chapeau melon et bottes de cuir". - 18: Ruth BADER GINSBURG, 87 ans, doyenne de la Cour suprême américaine, icône de la gauche progressiste. - 23: Juliette GRECO, 93 ans, chanteuse et actrice française. - 30: QUINO, 88 ans, dessinateur argentin d'actualité, créateur de Mafalda. OCTOBRE - 4: Kenzo TAKADA dit KENZO, 81 ans, le plus célèbre des couturiers japonais connu pour ses imprimés fleuris et colorés, installé à Paris. - 31: Sean CONNERY, 90 ans, acteur britannique, James Bond devant l'Eternel. NOVEMBRE - 24: Mamadou TANDJA, 82 ans, ancien président du Niger (1999-2010), figure adulée pour sa lutte contre la pauvreté et son austérité, surnommé "Baba Tandja" (le Père de la Nation). - 26: Diego MARADONA, 60 ans, footballeur international argentin, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. DECEMBRE - 1: Henri TEISSIER, 91 ans, archevêque émérite d'Alger franco-algérien, témoin direct des attentats de la "décennie noire" (1992-2002), artisan du dialogue islamo-chrétien. - 2: Valéry GISCARD D'ESTAING, 94 ans, ancien président français (1974-1981), père de plusieurs réformes de société emblématiques dont la légalisation de l'avortement. - 7: Chuck YEAGER, 97 ans, pilote d'essai qui fut le premier à franchir le mur du son en 1947. - 9: Paolo ROSSI, 64 ans, joueur de football italien, héros de la Coupe du Monde 1982 remportée par son pays. - 12: John LE CARRE, 89 ans, le maître britannique du roman d'espionnage, auteur notamment de "L'Espion qui venait du froid". - 18: Pierre BUYOYA, 71 ans, ancien président du Burundi (1987-1993 et 1996-2003). Raphaëlle PICARD



Source : Source : ...



Publicité Publicité