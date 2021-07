Les grands classiques interprétés par nos jeunes Saint-Paulois

Accompagnés de leur professeur Pierre SALLES, les enfants de l’école municipale de musique ont interprété aux violons, les morceaux des plus grands virtuoses de la musique classique. Épris par l’émotion du moment, les parents tendent l’oreille pour apprécier la prestation musicale des enfants de l’école municipale de musique.



La culture pour tous, accessible à tous, dès le plus jeune âge, une priorité menée par la Ville de Saint-Paul. Axé sur l’éveil et l’initiative, ce projet pédagogique vise à transmettre aux enfants des éléments de culture musicale, par l’initiation instrumentale, via des ateliers municipaux de pratique musicale exercés dans 7 antennes et répartis dans les 6 bassins de vie.



Pour rappel, les pré-inscriptions pour la nouvelle session d’école municipale de musique pour l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes. Violon, guitare, piano, percussions, chant choral… Destinés aux enfants âgés de 6 à 10 ans, 6 ateliers municipaux de pratique musicale seront proposés à la rentrée d’août 2021 dans certaines écoles du territoire : école élémentaire des Combavas, école élémentaire Eugène Dayot, école élémentaire Fleurimont II, école élémentaire du Guillaume, école élémentaire de Carosse, école primaire de l’Hermitage-les-Hauts et école élémentaire Aliette Hortense.



Les cours se dérouleront du lundi au vendredi de 16h à 20h, le mercredi et le samedi de 8h à 18h.



Pré-inscriptions sur : https://www.mairie-saintpaul.re/ecole-municipale-de-musique/