Les grandes surfaces pourront toujours vendre des produits non-essentiels à La Réunion

Pas besoin de se jeter sur le rayon livre de votre hypermarché préféré avant sa fermeture de ce soir, les livres seront toujours disponibles demain, ainsi que les fleurs, le maquillage ou même une statue de Bouddha. Contrairement à la métropole où les grandes surfaces ne pourront plus vendre de produits non essentiels à partir du mardi 3 novembre, les grandes surfaces locales pourront toujours continuer à vendre l’ensemble de leurs produits.La préfecture de La Réunion a confirmé que le département n’était pas concerné par ces fermetures, étant donné que l’île n’est pas confinée. Il est d’ailleurs toujours possible d’aller se fournir ces produits dans les commerces de proximité qui ne baisseront pas leurs rideaux également.