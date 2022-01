Les grandes orientations de la mandature 2021-2028

Faire acte de développement



L’exercice des orientations de la mandature est une étape majeure dans la mise en oeuvre de la nouvelle gouvernance régionale. Avec l’ensemble des élus de la majorité nous avons défini ces priorités d’actions communes dans l’esprit d’une volonté résolue et unanime : marquer une nouvelle dynamique régionale et rompre définitivement avec les pratiques du passé.



Durant les 5 premiers mois il nous a fallu remettre dans le bon ordre de marche la machine régionale, en instaurant de nouvelles modalités de gouvernance. Nous avons pris à bras le corps les grands dossiers régionaux : nouvelle route du littoral, Air Austral, la continuité territoriale, …, pour bâtir des réponses solides et réalistes dans la conduite de ces sujets majeurs qui impactent directement la vie des Réunionnais. Ce lourd héritage nous oblige au travail préalable de rétablissement d’une situation saine au sein de l’administration régionale afin de sécuriser nos marges de manoeuvre et ouvrir le nouveau cap de développement attendu par les Réunionnais.



Mais la situation de notre île, qui se trouve aujourd’hui à une période charnière de son histoire, nous oblige également à voir plus loin pour dépasser cette situation et mettre en valeur le potentiel de notre île. C’est là l’objet de ce projet de mandature que nous proposons aujourd’hui aux Réunionnais.



Ces grandes orientations sont le fruit de la diversité des propositions portées par la majorité régionale, une équipe engagée et au travail, chacun des élus assumant des responsabilités dans son domaine de délégation. Toutes nos actions visent à rétablir les moyens de notre développement et mieux cibler nos interventions en tenant compte de l’évolution des besoins de la population et des nouvelles potentialités du territoire.



Dans le cadre des compétences de notre collectivité, le projet de mandature que nous portons repose sur un triptyque : l’humain, l’économie, le territoire. À l’image de La Réunion, il se veut aussi dynamique, écologique et solidaire.



Dans le contexte marqué par les bouleversements démographiques, la mondialisation de l’économie, la transition numérique et bien entendu le dérèglement climatique, contexte aggravé par la crise sanitaire, les principes fondateurs de l’Agenda 21 sont plus que jamais d’actualité. Ces principes nous ont servi de fil conducteur pour construire notre projet et ainsi aborder l’horizon de ce siècle avec confiance et détermination. Ensemble, j’en suis convaincue, nous bâtirons le développement durable de notre île et construirons La Réunion du million d’habitants.