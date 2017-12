Parmi les grandes énigmes qui ont troublé la marche de l'humanité sur les chemins de la connaissance , il y avait déjà Mathusalem , le patriarche qui aurait vécu 969 ans , un peu plus longtemps que ses confrères du tombeau .

Après ce fut la question des quatre Matriarches ( « mères ») mentionnées dans le Livre de la Genèse comme épouses des Patriarches bibliques et considérées à ce titre comme les ancêtres des enfants d'Israël , lignée à laquelle nous nous rattachons un peu par le divin enfant ..



On ne se souvient peut être plus du nom de ces 4 dames :

Sarah, l'épouse d'Abraham

Rebecca, l'épouse d'Isaac

Léa, cousine ( à l’époque on n’était pas regardant sur ce point ) et première femme de Jacob , qui épousa en seconde noce sa sœur Rachel .



Inutile de vous dire que les généticiens y "perdent leur latin", dans ces affaires de généalogie , en dépit du fait que la piste mitochondriale , réservée aux seules mères , est plus dégagée que celle de nos 46 chromosomes trop portés à toutes les combines de derrière les comptoirs .



Mais voilà que Gilbert Annette vient encore compliquer le tableau avec ses 5 grands-mères !



La faculté de médecine avait déjà été alertée sur cette anomalie il y a 5 ans , quand avait été signalée cette étrangeté .



Il va falloir qu'elle remette le sujet à son programme de recherche 2018.