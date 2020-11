Les gramounes de Mafate à l’honneur pendant le Mois Bleu à Saint-Paul

Temps fort de cette période dédiée à nos gramounes durant le « Mois Bleu », cette journée, organisée en partenariat avec l’association « Mafate ensemble », a été l’occasion pour les séniors de Marla, des Lataniers, des Orangers et de Roche Plate de profiter d’une animation musicale et d’un bon repas en toute convivialité.



Plusieurs élus ont également pris part à l’événement avec enthousiasme à savoir Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, Jacqueline CARPIN, Patricia CROSSON et Philippe MARIE-LOUISE. Après avoir « Kraz in Maloya » et dégusté le carry poulet, un temps d’échange a permis aux élus de mieux appréhender les enjeux du lien intergénérationnel pour éviter l’enclavement psychologique de nos aînés dans le Cirque de Mafate.



Cette parenthèse, presque hors du temps, sera amenée à être réitérée sur d’autres actions organisées par la Ville de Saint-Paul.