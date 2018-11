Les gilets jaunes font fermer le Leclerc du Port

Alors que les grandes surfaces de l'île ouvrent leurs portes à la foule réunionnaise pour une deuxième matinée consécutive, les gilets jaunes ont tenté ce jeudi matin de forcer le Leclerc du Port à baisser ses grilles.



Les gilets jaunes laissent simplement sortir les clients et déclarent ne pas être venus pour casser: "pas de violence chez nous".



Les forces de l'ordre sont intervenues.



Bien que l'interpellation se soit passer globalement dans le calme, le supermarché a préféré fermer ses portes et ne plus laisser entrer de nouveaux clients.