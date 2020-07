A la Une . Les gestes barrières, toujours d'actualité ou oubliés ?

Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 13 Juillet 2020

Deux mois après le déconfinement, les Réunionnais respectent-ils toujours les gestes barrières ? Nous avons posé la question sur notre page Facebook, à travers un sondage.



Résultat : 77% des personnes ayant répondu assurent continuer à respecter ces gestes. Par contre, 23% admettent de plus s'en préoccuper.



L'occasion de rappeler que la crise n'est pas terminée et qu'avec la fin de la septaine pour les voyageurs arrivant à La Réunion, la plus grande prudence reste de rigueur.









