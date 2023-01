A la Une . Les gendarmes retirent 37 permis durant le week-end du réveillon

Le week-end a été très actif pour les gendarmes en ce week-end du Nouvel An. Les militaires ont relevé 270 infractions et ont retiré 37 permis. 14 véhicules ont été envoyés à la fourrière. Par GD - Publié le Lundi 2 Janvier 2023 à 06:10

Au cours de ce week-end du Nouvel An, les motocyclistes de l’E.D.S.R, appuyés des effectifs des unités territoriales, étaient présents sur l’ensemble des axes routiers du département, pour mener des actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les conduites addictives et les infractions graves génératrices d'accidents.



Malgré les messages de prévention, le bilan du week-end est édifiant, puisque 66 automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants et 142 ont été contrôlés en excès de vitesse sur les routes de l'île.



Le week-end aura été marqué par un accident mortel survenu sur la RN.2, commune de Sainte-Rose où deux personnes ont perdu la vie. Les premières investigations permettent d’établir que la vitesse et l’alcool sont une nouvelle fois les principales causes de ce premier drame routier de l’année.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 15

NOMBRE D INFRACTIONS : 270

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 37



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 52

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 14



NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 77 dont 14 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 06

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 05

NOMBRE D’EXCÈS DE VITESSE : 142

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 03



NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 01

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 06



NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 07

NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 02

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 02

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 01

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 06

NOMBRE DE NON-MUTATION CARTE GRISE : 03

NOMBRE DE STATIONNEMENT GÊNANT OU INTERDIT : 18

NOMBRE DE RECEL DE PLAQUES D’IMMATRICULATION : 01

NOMBRE D’USAGE DE STUPÉFIANTS : 01



FAITS PARTICULIERS



Au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, les motocyclistes de l’E.D.S.R étaient mobilisés sur le secteur Ouest. 39 infractions pour conduites addictives ont été constatées et 12 véhicules ont été placés en fourrière.



Dans l'Est, les gendarmes de la compagnie Saint-Benoît ont relevé 23 infractions, dont 8 conduites additives.



Dans le Sud du département, les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre ont constaté 20 infractions parmi lesquelles 15 conduites addictives.



Carton rouge : Plusieurs jeunes conducteurs ont été contrôlés sous l’emprise de l’alcool ou/et de stupéfiants au cours de la nuit du Nouvel An. Leur permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate et leur véhicule a pris la direction de la fourrière. Ils devront expliquer leur comportement devant le tribunal judiciaire de St-Denis et se rendre dans une auto-école pour repasser leur permis de conduire.



Message de Prévention : La période des vacances est propice à de nombreux déplacements. À cet effet, la plus grande vigilance est attendue, en vue de ne pas aggraver davantage, le bilan morbide de nos routes en ce début d'année. Quelle que soit la nature d’un accident mortel de la circulation, celui-ci demeure toujours un drame. La vie est précieuse, sachez la préserver.



Bonne année 2023 à tous !