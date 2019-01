Les gendarmes ont retiré 20 permis ce week-end

89 infractions dont 75 génératrices d'accidents graves - 20 permis de conduire retirés



- 19 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 7 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré). un automobiliste contrôlé avec un taux de 1,21 mg/litre dans le Sud de l'île.



- 12 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants;



- 35 excès de vitesse avec interception; une vitesse supérieure de 44 km/h à la vitesse autorisée, constaté samedi matin sur la RN2 par la BMO de Saint-Benoît (161/154/110 km/h)



- 2 infractions aux règles de priorité;



- 16 usages du téléphone en conduisant;



- 1 conduite sans permis ;



- 1 refus d'obtempérer.



À l'instar du premier WE de l'année, les deux dernières nuits ont été accidentogènes et ont provoqué l'intervention des gendarmes à 11 reprises sur des accidents de la circulation dont 2 avec des conséquences corporelles.



Quatre de ces sinistres sont liés à l'alcoolisation des conducteurs et ce dimanche matin à Saint-Gilles, un quinquagénaire a subi de graves blessures dans une collision frontale avec un jeune homme de 20 ans qui était alcoolisé !



Les patrouilles des unités territoriales ont en outre constaté 4 alcoolémies délictuelles au cours de leurs services nocturnes en observant des conduites pas très rectilignes de ces usagers !



Les gendarmes de la BTA de Saint-Louis ont procédé tôt ce dimanche matin à un contrôle qui a permis de relever trois alcoolémies dont deux délictuelles et d'interpeller deux autres automobilistes circulant pour l'un sans permis et pour le second, sans assurance.