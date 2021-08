A la Une . Les gendarmes interpellent un psychiatre accusé d'agression sexuelle et de viol

Dans un communiqué, la gendarmerie annonce qu’elle a placé en garde à vue suite à deux plaintes pour agression sexuelle et viol. Par GD - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 15:04

Le communiqué :



Un homme a récemment été placé en garde à vue par la brigade de recherches de Saint-Benoît suite à deux plaintes déposées pour agression sexuelle et viol.

Psychiatre dans l'Est de l'île, il fait l'objet d'une mise en examen.



L'instruction judiciaire aura notamment pour but de rechercher d'autres éventuelles victimes.