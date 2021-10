A la Une . Les gendarmes font une belle prise de stupéfiants lors d'un contrôle à Sainte-Rose

Les gendarmes de la brigade de Sainte-Rose ont procédé ce mercredi à une opération de prévention sur la route nationale 2. Alors qu'ils contrôlent un véhicule, le test salivaire du conducteur va s'avérer positif. Leur efficacité va une fois de plus être payante, avec à la clé, une belle prise de stupéfiants. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 06:18

Il est 17 heures passées lorsque les gendarmes de la brigade de Sainte-Rose procèdent à des contrôles routiers sur la RN2. Ils arrêtent un véhicule et soumettent le conducteur au test de dépistage salivaire comme le prévoit la réglementation. Leur flair ne va pas les tromper, le test s'avère positif au cannabis.



Les militaires procèdent alors à l'immobilisation du véhicule sur le lieu du contrôle. Ils se rendent compte également qu'une forte odeur de cannabis émane de la voiture. Le conducteur leur remet alors un sachet d'herbe de presque 1 gramme.



Face à cette découverte, les gendarmes procèdent à la perquisition du domicile du conducteur. Quelle ne fut pas leur surprise. Ils y trouvent 9 pieds de cannabis, 31 grammes d'herbe de cannabis séché et une chambre de pousse. Pour couronner le tout, ils découvrent également un fusil à pompe de calibre 12 mm accompagné de 7 munitions.



Le contrevenant, qui sera convoqué devant la justice, devra répondre des faits de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants ainsi que de détention d'arme de catégorie C sans déclaration. Il devra également répondre de conduite sous stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique.



