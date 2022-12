A la Une . Les gendarmes fêtent Geneviève, leur sainte patronne

​Ce mardi matin, les gendarmes de La Réunion étaient à l'honneur lors de la célébration de la Sainte Geneviève. À cette occasion, une messe à la cathédrale de Saint-Denis ainsi qu'une cérémonie militaire au Square Labourdonnais ont été organisées. Pour cette occasion particulière, le général Pierre Poty, commandant de la gendarmerie de La Réunion, était accompagné par Jérôme Filippini, préfet de La Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 17:26

Comme l'a indiqué le général Pierre Poty lors de son allocution de l'ordre du jour, "le but de cette célébration de la Sainte Geneviève est de resserrer les liens au sein de la communauté des gendarmes". Elle vise en effet à réunir les autorités civiles et militaires de tous grades dans la simplicité et à saluer l’engagement de celles et ceux qui œuvrent chaque jour à la protection et à la défense des citoyens.



Qui est Geneviève ?



Geneviève n'a que 28 ans lors du siège de Lutèce en 451. C'est elle qui exhorte les habitants apeurés, qui se sont précipités au port pour fuir, à résister aux Huns qui viennent de franchir le Rhin et à protéger leur cité. Lors de cet épisode historique, elle prononce ces paroles désormais célèbres : "Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications". La ville est sauvée d'Attila, le "Fléau de Dieu".



D'ou vient cette tradition ?



Cette tradition trouve sa source dans le décret du 18 Mai 1962, où Geneviève est désignée par le Pape Jean XXIII, sur demande de l’Évêque des Armées et du Père Wagner, Aumônier national, patronne de la Gendarmerie, toute récente ambassadrice du Saint-Siège à Paris.













