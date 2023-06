A la Une . Les gendarmes en opération "Ville Bleue" à St-Joseph et St-Louis

Une centaine d'infractions ont été constatées par les gendarmes lors de contrôles opérés dans le sud de l'île ce mercredi. Par NP - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 06:45

Ce mercredi 28 juin 2023, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par les militaires de la COB de St-Joseph et des personnels de la réserve opérationnelle ont réalisé une opération "Ville Bleue", sur le Sud du département.



De 09 heures 00 à 11 heures 30, un dispositif de contrôle des flux a été mis en place sur l’agglomération de St-Joseph, puis de 14 heures 30 à 17 heures 00, en agglomération de St-Louis.



Au cours de cette opération "Ville Bleue ", 69 infractions ont été constatées dont 3 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 4 défauts de permis de conduire, 6 défauts d’assurance, 2 non respect du stop, 1 ligne continue franchie, 7 téléphones au volant , 8 non-port de ceinture et 10 infractions concernant les équipements des conducteurs ou pilotes deux-roues et 28 infractions concernant les équipements des véhicules.