Faits-divers Les gendarmes empêchent un suicide sur le pont de la Rivière de l'Est

Hier, à Sainte-Rose, un homme désespéré a été empêché à temps de mettre fin à ses jours. Par N.P - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 08:27 | Lu 590 fois

Hier matin, à Sainte-Rose, sur le pont de la Rivière de l'Est, un homme de 47 ans, désespéré, a tenté de mettre fin à ses jours. Il avait mis une corde autour de son cou, en ayant attaché l'autre extrémité à la rambarde du pont.



Les gendarmes de Saint-Benoît sont arrivés à temps, et, à force de paroles rassurantes, avec une grande diplomatie, ils ont réussi à dissuader le malheureux de passer à l'acte.



L'homme a été confié aux pompiers venus sur place, puis a été hospitalisé.