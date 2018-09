Les gendarmes dressent des PV contre les auteurs de dépôts sauvages de voitures

Un contrôle inter-services mené hier sur la commune de Saint-Joseph et ciblant les infractions au code de l'environnement a été mené sur la commune de Saint-Joseph.



Six sites ont été contrôlés par 8 militaires de la brigade de gendarmerie de Saint-Joseph, 4 agents de la DEAL et 2 policiers municipaux sous la direction du vice-procureur de la république de Saint-Pierre.



Au total, la présence de 170 véhicules hors d'usage et de nombreux déchets a été constatée. 6 procédures judiciaires sont ouvertes et visent différentes infractions dont l'abandon ou le dépôt illégal de déchets, la gestion irrégulière de déchets par une personne morale et l'exploitation d'une installation classée non enregistrée.



Les auteurs de ces infractions encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (375.000 euros pour les personnes morales).



Sans autorisation préfectorale



Le commandement de la gendarmerie rappelle que les carcasses de voitures sont des déchets dangereux et ne peuvent être stockées sur des terrains sans autorisation préfectorale en raison de la présence de liquides et d'éléments solides qui nuisent gravement à l'environnement en polluant le sol et l'eau.



Par ailleurs, ces déchets constituent des gîtes larvaires pour les moustiques et donc des foyers propices à la prolifération de la dengue sur l'île.