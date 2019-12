La grande Une Les gendarmes découvrent 4 sites de culture indoor de cannabis

L'opération judiciaire menée ce lundi matin dans l'Est a permis aux forces de l'ordre de réaliser un grand coup. 95 gendarmes ont été engagés dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. 4 sites de culture indoor (en intérieur) de cannabis ont été mis au jour.



Sous la direction de la Section de Recherches (SR), le GIR (Groupe d'intervention régional,) le PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Saint-Benoît, une équipe cynophyle, la BGTA (Gendarmerie des transports aérien) muni du drone, ainsi qu'un élément de l'escadron de gendarmerie mobile déplacé, ont participé à cette mission, détaille la gendarmerie.



La SR, pour ses missions de surveillance et d'interpellations, a pu s'appuyer sur l'antenne du GIGN.