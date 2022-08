A la Une . Les gendarmes contrôlent les taxis et les VTC : 9 infractions relevées

Ce mardi, les gendarmes ont contrôlé les professionnels et ont relevé 9 infractions lors d'un contrôle des professionnels de la route. Par GD - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 16:04

Ce mardi, de 07h00 à 11h00, les motocyclistes de la brigade mobile de Saint-Benoit ont mis en place, sur la RN3, à proximité du GHER de Saint-Benoît, un contrôle des véhicules de transport de personnes de type "TAXIS-VSL-VTC".



À cet effet, 12 véhicules ont été contrôlés et 9 infractions ont été relevées, dont 6 à la réglementation spécifique de cette activité professionnelle et 3 directement liées à la sécurité routière, dont 1 ceinture et 2 téléphones.



La veille, de 14h00 à 18h00, les motocyclistes de la brigade mobile de la Rivière Saint-Louis ont réalisé un service de police sur la route et de contrôle de la vitesse sur la RN1A, commune de Saint-Leu. 10 infractions, dont 4 vitesses entre 20km/h et 30km/h, 1 vitesse entre 40km/h et 50km/h, 1 défaut de permis de conduire, 1 dépassement par la droite, 1 défaut d'assurance, 1 non-port de ceinture et 1 plaque non conforme, ont été constatées par les militaires.