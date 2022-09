A la Une . Les gendarmes contrôlent deux chauffeurs de bus positifs aux stupéfiants

Les opérations de contrôles de la gendarmerie se sont portées vendredi sur les chauffeurs de bus scolaires. Deux d’entre eux avaient consommé des stupéfiants. Le même soir, une opération sur Saint-Louis a abouti à la mise en fourrière de trois véhicules. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 07:19

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D INFRACTIONS : 86

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 13

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 4

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 10

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 16 dont 9 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 2

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 2

NOMBRE DE VITESSES : 2 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 4

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 7

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 27

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 5

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTION ET INCIVILITÉ : 6

NOMBRE NON CIRCULATION SUR VOIES RÉSERVÉES : 1



Faits particuliers :



Le vendredi 9 septembre 2022, de 14h à 18h, les motocyclistes de la BMO et les gendarmes de la COB de ST Paul, ont réalisé un contrôle des transports scolaires, aux abords du collège de l’Étang Saint-Paul. Au cours de ce service, 11 conducteurs de bus ont été contrôlés. 2 dépistages aux produits stupéfiants se sont révélés positifs. Aucun retard n’a été engendré pour le transport des élèves, les deux chauffeurs en cause ayant été, sur-le-champ, remplacés par leurs employeurs.



Le vendredi 9 septembre 2022 de 21h à 23h, les motocyclistes de la BMO de La Rivière St-Louis, appuyés des réservistes du COMGENDRE, ont mené un service nocturne de contrôle des mobilités, sur le secteur de Saint-Louis. À cet effet, 4 contrevenants ont été interceptés, contrôlés et verbalisés, dont 1 cumulard circulant sans permis et sous alcoolémie délictuelle, 2 autres conduisant sous stupéfiants et un dernier positif à l’alcoolémie, justifiant, l’immobilisation des véhicules et la mise en fourrière pour trois d’entre eux.



