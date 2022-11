A la Une . Les gendarmes assistés du chien Pipper saisissent des stupéfiants et dressent une trentaine de PV

Pour prévenir tout trouble à l'ordre public et sécuriser les transports urbains, la Brigade Modulaire de Sécurisation, BMS, ainsi que le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Réserve, le PSIR, poursuivent leurs actions aux abords des arrêts de bus ainsi que des gares routières. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 09:14

Ce jeudi 17 novembre, sur le ressort de la compagnie de Saint-Pierre et dans l'exécution de leurs mission, les gendarmes ont été renforcés par des agents de contrôle du CMS, Car Jaune, Kar Ouest ainsi que des agents de sécurité ATRIOMS. C’est également avec l'appui d’un maitre-chien du Groupe d’investigation cynophile et du chien Pipper que le contrôle a été effectué sur le secteur de Saint-Louis.

Malgré une baisse d’armes blanches ainsi que de stupéfiants saisis sur les secteurs contrôlés, quelques infractions ont été relevées sur les 38 lignes sur lesquelles 506 personnes ont été contrôlées. 29 procès-verbaux électroniques ont été dressés à la suite de 10 usages de stupéfiants, 17 circulations sur voie de bus, 1 défaut éclairage,1 non-respect de stop,1 non-port de gants (cyclomoteur).

Une opération aura prochainement lieu sur l’ensemble des réseaux du département dans le cadre des vacances scolaires.



"L’action de la BMS et du PSIR a été reçue de manière très favorable vis-à-vis des personnels et de la population active utilisant les transports pour se rendre sur leur lieu d’emploi", précisent les organisateurs.