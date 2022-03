Société Les gagnants du 5e concours de la correspondance dévoilés

Comme nous vous disions la semaine dernière il a été difficile pour le comité composé d’une bibliothécaire, d’une passionnée de lecture et d’un membre de notre association et présidé par Albert Jauze de départager vos contributions scripturales. Historien, Agrégé d’Histoire-Géographie, spécialiste de l'histoire de La Réunion, (en particulier du notariat local et de l'esclavage à Bourbon). Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages, entre autres celui paru en 2017 : Vivre à l’île Bourbon – Usages, mœurs et coutumes des habitants d’une colonie française sur la route des Indes de 1715 à 1789 – un livre d’art publié chez Riveneuve éditions. Le président a su départager les six finalistes. Par Gilette Aho - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 15:23





Pour cette cinquième année consécutive, les amateurs d’écriture en herbe peuvent se vanter d’avoir su murmurer aux oreilles de Charles Baudelaire après son interrogation : De ce lointain séjour à Bourbon, je garde le souvenir de Dorothée, la belle affranchie "obligée d’entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur" ? Et la dame créole aux charmes ignorés ? Et la Malbaraise "grands yeux de velours". Que sont-elles devenues ? Comment vivent les femmes aujourd’hui là-bas "au pays parfumé que le soleil caresse ?"



Si quelques-uns étaient hors sujet, bon nombre ont pu répondre à l’interrogation de Charles Baudelaire à propos des femmes à La Réunion et ce avec beaucoup de poésie. Parmi les six finalistes de La Réunion et de la Métropole Albert Jauze a tranché un en métropole, l’autre à La Réunion se verront offrir par la mairie de Salazie un très beau coffret des éditions l’Orma d’une valeur de 150 euros chacun. Il s’agit d’une sélection de la correspondance des grands écrivains qui sont arrivés jusqu’à notre époque tels que Virginia Woolf, Edgar Allan Poe…



Un grand bravo donc à Arnaud Bourrillet de Nancy et Alain Bertil à Saint-Benoit pour leurs contributions que vous lirez bientôt sur notre site. Dans quelques jours nous vous ferons part de leurs réactions.



En attendant, nous poursuivons notre activité "écrire à Baudelaire" avec dans le cadre du Printemps des Poètes un concours de poésie et ce toujours avec la mairie de Salazie. Allez donc faire un tour sur notre site :



