La grande Une Les "gabiers" de moins en moins nombreux à La Réunion

Si le nombre de distributeurs de billets est à la baisse depuis plusieurs années en France métropolitaine, à La Réunion ces derniers continuaient d'augmenter jusqu'en 2017. Mais depuis deux ans, la tendance est plutôt à la fermeture des "gabiers" sur le territoire, avec 18 machines en moins en 2019.

601, c’est le nombre de distributeurs de billets en fonctionnement sur le territoire de La Réunion en 2019.



18 machines ont été fermées cette année-là, contre 17 l’année précédente. Notre île accuse ainsi une baisse de 5,5% de son nombre d’automates depuis 2017.



C’est la première fois que nos "gabiers" enregistrent une telle diminution après des décennies d’augmentation.



Une baisse qui s’explique en partie par le processus de redimensionnement et de rationalisation des pars de distributeurs menés par plusieurs établissements bancaires, qui ont restructuré voire fermer certaines de leurs agences, comme l’indique le rapport de l’Institut d’émissions des départements d’outre-mer (IEDOM).



Une diminution qui débute à La Réunion, mais qui s’accélère en métropole



En 2019, la fermeture de distributeurs s’accélère clairement en métropole: -4,1% contre la moyenne annuelle de -1,5% entre 2015 et 2018, comme le détaille un rapport publié par Bercy.



Cette baisse, la Banque de France l’explique par deux raisons: d’abord une utilisation de moins moins importante de l’espèce comme moyen de paiement, et la baisse du nombre d’agences bancaires physiques alors que les banques en ligne sont en plein essor.



Mais si La Réunion voit elle aussi des agences fermer leurs portes, les Réunionnais eux restent très attachés aux espèces: la circulation d’argent liquide avait encore enregistré une croissance de 5,6% en 2017, et l’émission nette de monnaie fiduciaire par habitant reste deux fois plus élevée qu’au niveau national.



