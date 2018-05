Culture Les futurs artistes électro péi en formation avec Vincent Corvec !





Dix musiciens et dix collèges français sont concernés, dont celui de la Ligne des Bambous, seul représentant des Dom & de La Réunion.



Une vingtaine d'élèves de 3ème a ainsi bénéficié tout au long de l'année scolaire de l'accompagnement de l'artiste Vincent Corvec, en binôme avec Mr Aletto, le professeur de musique.



Ateliers de production musicale, sensibilisation aux répertoires existants, initiation au vocabulaire technique...Beats, samples et autres loops n'ont plus de secret pour les collégiens avec qui le compositeur a partagé son savoir à l'occasion d'un travail créatif.



À la suite de ces séances, une restitution gratuite en public est programmée ce 4 mai à 18h au Kerveguen Saint-Pierre.



Elle sera l'occasion de partager les oeuvres réalisées et peut-être de découvrir des nouveaux représentants de la french touch...



---

Infos & Inscriptions - places gratuites, mais limitées. Réservation conseillée :

https://www.weezevent.com/creations-electroniques-college-ldb



Vincent Corvec, une musique contemplative & onirique.

La musique de Vincent Corvec est la bande originale d'une vie intérieure. En solo, ou accompagné sur scène de la chanteuse Marie Lanfroy et de créations vidéos, Corvec provoque des images hypnotiques &cinématographiques.

Entre compositions intimes & mélopées solennelles, ce projet venu de l'île de Réunion traduit avec une furie élégante, le sentiment mélancolique d''insularité géographique & intime.



Concert à suivre, avant la tournée au Japon et en Corée du Sud, en août prochain,

Showcase IOMMA, le 30/05 au Bisik à St Benoît, en duo avec Marie Lanfroy (Saodaj').



Infos & Ecoute Online :

