A la Une . Les frontières de Maurice demeurent fermées jusqu'à novembre minimum

Hier soir, le Premier ministre Mauricien, Pravind Jugnauth s'est adressé à la nation évoquant outre la catastrophe écologique du Wakashio, l'épineux sujet de la réouverture des frontières. Mauriciens, résidents et touristes vont devoir patienter et passer par la quarantaine ! Par NP - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 11:00 | Lu 1502 fois

Depuis mi-mars l'île Maurice a totalement fermé ses frontières. Seuls des vols de rapatriement sanitaires vers l'Europe ont été organisés (vers Paris et Londres, et un seul en direction de La Réunion). Au compte goutte quelques Mauriciens ont pu rentrer au pays devant se plier à une quatorzaine stricte en centre spéciaux.



Les lignes vont bouger un peu d'après Pravind Jugnauth mais le pays qu'il dirige ne veut risquer une importation de l'épidémie de Covid 19. Pour rappel la réouverture des frontières était prévue au 1er septembre. La situation de la pandémie mondiale a fait revoir sa copie à un gouvernement déjà passablement débordé. En trois phases Maurice va tenter la réouverture de ses frontières:



- Jusqu'au 30 septembre les Mauriciens de l'étranger pourront seuls rentrer au pays et seront placés en quarantaine



- A partir de début octobre certaines "destinations", on ne sait si La Réunion en fera partie, pourront reprendre leurs vols. La Réunion, qui voit actuellement une explosion du nombre de cas risque fort de se voir refuser le tarmac de l'île Maurice. Les résidents, personnes disposant de permis de travail pourraient alors rentrer mais devront, à leur frais, passer par la case hôtel, sorte de quarantaine édulcorée pour une durée non précisée.



- Enfin l'île soeur envisagera la réouverture de ses frontières quand la situation sanitaire mondiale sera favorable. Autant dire que les plages de Maurice vont encore rester vides pour un bon moment !