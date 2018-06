Les frères Clain ont proposé d'attaquer la France avec des enfants kamikazes

"Je sais que les futures opérations extérieures seront commises par des enfants qui auront grandi sur zone et qui, passée l’adolescence, seront envoyés en Occident, en Europe et en France, pour y mener des opérations suicide".

Selon les informations du journal Le Monde, un djihadiste français proche des frères Clain, Jonathan Geffroy, a indiqué auprès de la DGSI que la fratrie originaire de La Réunion aurait proposé de former des enfants-kamikazes avant de les envoyer commettre des attentats-suicides en France.Le sinistre projet de Jean-Michel et Fabien Clain aurait été validé par le comité exécutif de l'Etat islamique. Un des fils de Jean-Michel Clain, Othman Clain a même été placé à la tête des "opérations extérieures enfants pour la France".Cité par Le Monde, Jonathan Geffroy a déclaré :Les membres de la famille Clain, qui vivaient à Rakka, "capitale" de l'État islamique, sont parvenus à se replier avant la chute de la ville dans une zone à l'Est du pays, encore contrôlée par le groupe djihadiste.