Les fréquences de la TNT changent à Saint-Paul le 25 septembre prochain





Le but reste d’apporter de la ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants d’échanges de données en mobilité. Les fréquences de la Télévision numérique terrestre (TNT) vont changer dès le mardi 25 septembre 2018 dans la ville de Saint-Paul. Une information communiquée par L’agence nationale des fréquences. Pour récupérer les chaînes que vous risquez de perdre, il faudra procéder à une nouvelle recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes diffusés grâce à une antenne râteau.Il s’agit d‘une opération simple à effectuer à partir de la télécommande de sa télévision ou de son adaptateur TNT. Même si les personnes âgées ou isolées peuvent, elles, rencontrer des difficultés à le faire. Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, l’agence nationale des fréquences met à disposition un numéro d’information. Le 0970 818 818 (appel non surtaxé). Plus de renseignements également sur www.recevoirlatnt.fr Les gestionnaires de logements collectifs doivent, eux, dès à présent et avant le 25 septembre, s’assurer que l’antenne râteau collectif est adaptée aux nouvelles fréquences utilisées à cette date. Le changement des fréquences représente une opération technique importante. Elle se déroulera dans la quasi-totalité de La Réunion. Y compris dans la commune saint-pauloise.Ces travaux sur le réseau de télévision s’inscrivent dans le cadre de décisions prises par le Premier ministre afin de permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit (4G).Le but reste d’apporter de la ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants d’échanges de données en mobilité. Ville de Saint-Paul





