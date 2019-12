Société "Les foulées en liberté": Une course pour les festivités du 20 décembre organisée par Jean-Louis Prianon "Les foulées en liberté dan' quartiers Sainte-Marie" aura lieu le samedi 21 décembre 2019, à Sainte-Marie, dès 16h30. Cet événement sportif est organisé à l'occasion des festivités du 20 décembre.

Trois fois champion de France, deux médailles d'or aux Jeux Olympiques des îles ou encore quatrième au Jeux Olympiques de Séoul en 1988, Jean-Louis Prianon a officiellement pris sa retraite sportive depuis 5 ans.



Aujourd'hui, âgé de 60 ans, l'ancien coureur prend désormais plaisir à se consacrer pleinement à l'organisation d'événements. Fervent défenseur des festivités du 20 décembre, Jean-Louis organise Prianon depuis plusieurs années une course pédestre à cette occasion.



Après une dizaine d'années de "Foulées de la liberté" au Chaudron, à Saint-Denis, le concept perdure. La course ne se fera pas au Chaudron cette année, mais à Sainte-Marie, le samedi 21 décembre. Le choix de cette commune n'est pas totalement anodin, "Saint-Marie a une grande Histoire en ce qui concerne l'esclavage", confie le Président de Sports Loisirs Océan Indien.



"Les foulées en liberté dan' quartiers Sainte-Marie" est une course pédestre de 9 km, de deux tours de 4,5 km. Il est possible de faire l'ensemble de la course en solo, mais également en duo, en réalisant un tour chacun. "Jusqu'à 300 coureurs sont attendus, mais s'il y en 200, je serais très satisfait. Le premier à franchir la ligne d'arrivée remportera le "Trophée de la liberté", offert par le Conseil Départemental.



Le départ est donné à 16h30 à la mairie, avant de débuter la montée des Veuves. Le tour se termine avec un retour par le centre-ville. Au cours du parcours, des visites de quartiers sont notamment prévues, comme celui du Verger. En effet, Jean-Louis Prianon a à coeur d'organiser des événements sportifs au sein des quartiers.

Charline Bakowski







