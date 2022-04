A la Une . Les fouilles de sacs se poursuivent et les trouvailles aussi au Lycée Patu de Rosemont

​Le 29 mars, le lycée Patu de Rosemont était secoué par des bagarres entre élèves, ce qui avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Près de deux semaines après, le travail de pacification du climat social se poursuit. Par IS - Publié le Samedi 9 Avril 2022 à 18:37

Les gendarmes ont procédé vendredi après-midi à une nouvelle série de contrôles aux alentours du lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît. Dix gendarmes ont procédé à des fouilles de sacs des élèves afin d’y déceler des objets pouvant être employés dans une bagarre.



Au total, 34 personnes ont été fouillées ainsi que 16 véhicules. Encore une fois, 4 goupilles ont été trouvées mais aussi un mousqueton avec des anneaux de chaîne. Les noms des élèves qui étaient en possession de ces objets potentiellement dangereux ont été signalés au proviseur en vu de sanctions.



Durant leur contrôle aux alentours du site scolaire, les gendarmes ont aussi verbalisé deux conducteurs faisant usage de leur téléphone mobile au volant et un usager de deux-roues a été arrêté en raison d’un pot d’échappement non homologué.