A la Une . Les forces de l'ordre visées par des tirs en Guadeloupe

A l’issue d’une cellule de crise qui s’est déroulée samedi en fin de journée à Paris, le ministre de l’Intérieur a annoncé l’envoi de renforts du Raid et du GIGN en Guadeloupe. Par LG - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 08:49

La Guadeloupe est secouée par des émeutes urbaines depuis près d’une semaine. La mobilisation anti-pass sanitaire s’est transformée en scènes de pillages et d’incendies. Malgré le couvre-feu imposé entre 18h et 5h, la nuit de vendredi à samedi a été marquée par de nouvelles scènes d’affrontements.



"Avec Sébastien Lecornu, nous avons réuni ce soir une cellule de crise sur la situation en Guadeloupe. Nous condamnons les violences qui touchent actuellement la Guadeloupe en contestation des règles sanitaires et apportons tout notre soutien aux forces de l'ordre", a déclaré Gérald Darmanin.



Un nouveau cap dans la violence a été franchi avec des tirs à balles réelles sur un véhicule de police au Gosier et sur des gendarmes mobiles à Pointe-à-Pitre. Un effectif des forces de l’ordre a été légèrement blessé après avoir reçu une pierre au visage.



31 interpellations



Le ministre de l’Intérieur a annoncé que 31 individus avaient été interpellés. Afin de soutenir les forces de l’ordre locales, le ministre de l’Intérieur avait déjà décidé, vendredi, de déployer 200 policiers et gendarmes en renfort.



"Ce samedi soir, nous avons décidé le déploiement de 50 policiers et gendarmes du Raid et du GIGN", a ajouté le ministre. En tout, 2250 policiers et gendarmes seront ainsi déployés en Guadeloupe afin de maintenir l’ordre.



A ses côtés, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a annoncé qu’une réunion se tiendrait lundi soir autour du Premier ministre avec les parlementaires et les présidents des assemblées de la Guadeloupe, ainsi qu’avec le ministre de la Santé Olivier Véran.