Les forces de l'ordre ont failli intervenir pour dégager le port Est

Cet après-midi, les responsables de la fédération CGTR Ports et Docks ont été informés par leurs camarades du ministère des Transports à Paris que le préfet s'apprêterait, dans les heures qui viennent, à faire intervenir les gendarmes mobiles pour dégager l'entrée du port Est, bloquée depuis une semaine maintenant.



Depuis le début du conflit, aucune marchandise -ou presque- n'est entrée ou sortie du port.



Après concertation, les syndicalistes ont fait savoir à la préfecture qu'une telle opération était inenvisageable car, dans les manifestants, il y a des membres des familles de dockers et qu'il était hors de question pour eux de travailler et de décharger les marchandises après que leurs proches se soient fait gazer et matraquer.



Et menace suprême, ils ont ajouté que si d'aventure un membre de la famille d'un docker venait à être blessé, la CGT bloquerait tous les ports en métropole.



Pour finir, la fédération CGTR Ports et Docks a apporté son soutien total aux revendications des Gilets jaunes, "mouvement citoyen et légitime".