Les forains non-alimentaires manifestent au marché du Chaudron

Un groupe de forains manifeste leur mécontentement de n'être pas autorisé à tenir leurs stands de marchandises non-alimentaires au marché du Chaudron ce mercredi.



Les stands alimentaires sont installés sur le stade de foot, tandis que les marchands ne vendant pas de nourriture n'ont pas eu d'emplacement réservé, en ce premier jour de marché post-confinement. Sandrine, qui vend des accessoires pour cheveux et des paniers, témoigne: "Nous, forains non-alimentaires, sommes les oubliés de ce déconfinement. Nous avons des familles, des bouches à nourrir, et pas le droit de nous installer, alors que les magasins ont rouvert!", s'insurge la jeune femme.



Selon les forains, la mairie leur aurait répondu que seuls les stands alimentaires ont priorité, de plus, préfecture et mairie se rejetteraient la responsabilité. Les manifestants ont installé des tables pour montrer que les gestes barrières peuvent être respectés, les distances et les masques sont là, reste l'autorisation de reprendre le travail.