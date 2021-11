Rubrique sponsorisée Les footballeuses de la Saint-Pauloise FC s’engagent dans la protection de l’environnement

Le 18 octobre dernier, les sections U13F et U16F de la Saint-Pauloise FC accompagnées de leur éducatrice Malory GARREAU ont répondu à l’appel de Jean-Jacques CHAROLAIS, président de la Saint-Pauloise FC, en faveur de la protection de l’environnement. Elles ont lancé leur projet de sensibilisation à la pollution marine. Une journée bien chargée pour ces sportives accomplies qui, après leur entraînement intensif, ont été sensibilisées à la pollution marine avant de partir à la chasse aux déchets plastiques sur le bord de mer saint-paulois. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 17:17

En octobre dernier, les sections U13F et U16F de la Saint-Pauloise FC se sont engagées dans la sauvegarde de l’environnement, plus exactement sur la pollution marine. La matinée a débuté par un entraînement sportif suivi d’un cours théorique sur le thème de la sensibilisation à la pollution marine. Projections de courts métrages, échanges et quizz, la matinée s’est conclue sur un moment de partage sur leur ressenti personnel. “Ce fut une réelle prise de conscience de nos jeunes joueuses U13F/U16F sur l’impact des déchets plastiques au sein de notre Planète Terre et particulièrement de nos océans, et de nos fonds marins”, explique Malory GARREAU, éducatrice à la Saint-Pauloise FC. Pour souder davantage l’esprit d’équipe, un repas en commun a été organisé avec un invité surprise. Ashley NAZIRA (International Mauricien), un professionnel de l’équipe sénior est venu échanger et partager avec les féminines sur sa carrière de footballeur, ainsi que l’évolution de son parcours sportif.



Après cette pause déjeuner bien méritée, les footballeuses ont changé de terrain de jeu. Elles ont troqué le ballon rond pour les gants et les sacs poubelle avec un seul leitmotiv « la propreté une priorité » ! Objectif : nettoyer une partie de la côte ouest sous le vent afin de protéger l’océan Indien… Cette opération de ramassage de déchets a révélé au grand jour les répercussions de l’incivilité sur les océans en général et a fait prendre “conscience à chacune, que le sort des océans aussi éloignés soient-ils, dépend du comportement « de tous les citoyens du Monde ». Cette sensibilisation a donc dévoilé toute l’importance de respecter les différents milieux naturels de notre Planète Terre et notamment le milieu marin, ainsi qu’opter pour des solutions simples existantes à savoir réduire nos déchets, les réutiliser et les recycler.” De cette journée, les sections U13F/U16F réalisent en ce moment même une exposition (photos, dessins, poésies, œuvres éphémères, etc…) sur le thème de la pollution marine au club house de la Saint Pauloise FC durant ce mois de novembre 2021.



(Photographies E.R)