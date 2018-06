Courrier des lecteurs Les fonctionnaires rémunérés au mérite…..Bonjour l’ambiance !

C’est une promesse de campagne de super Macron : rémunérer au mérite les fonctionnaires ! Ah parce-que ceux-ci bronzent à l’ultra-violet pendant leur service ? Au moment où notre société vit des moments très difficiles, et de contestations à tout va, notre Président voyageur nous prend pour des pigeons. Allez tenir votre discours, E.M., aux policiers, aux militaires, aux personnels hospitaliers, aux EHPAD, aux pompiers, aux enseignants….Et j’en passe. Allez leur expliquer, vous qui les contraignez lourdement en permanence, qu’ils doivent « mériter » leur avancement ! ! ! Allez leur expliquer que le point d’indice est injuste.



Outre cette injustice, comment voulez-vous évaluer pertinemment le rôle joué par chaque individu, déterminer ainsi son apport ? Surtout en période de grande crise ?



La « prime au mérite » est déjà en place et n’a pas attendu Super Manu, dans le seul milieu que je connais bien pour l’avoir pratiqué : l’Education Nationale. Dans ce métier, l’enseignant est évalué régulièrement par un IEN ou un IPRIA (Inspecteurs). Et selon la note attribuée, il progressera à l’ancienneté, au mi-choix, au grand choix. En pratique, il avancera dans sa rémunération en fonction de son classement. C’est une forme de reconnaissance du travail accompli. Vous aurez remarqué que je ne parle pas de « prime au mérite ».

Et puis, l’instauration de cette prime va mettre au jour, dans les services (parce qu’il existe déjà) un esprit de méfiance, de délation, de suspicion ,de compétition, pour que le meilleur gagne et s’attribue les faveurs du « chef » qui va le noter. Bonjour l’ambiance !



Macron, vous allez vite, certes, mais vous manquez sérieusement de pratique du « terrain ».



Alain NIVET, Bellepierre Lu 427 fois





Dans la même rubrique : < > Etats-Unis/Europe : Donald Trump a ouvert les hostilités "Make Our Planet Great Again" est resté lettre morte