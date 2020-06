Les flops des Français

La France déclassée dans le rapport qu' une nation doit avoir face à son avenir...



Les exemples ne manquent pas.



La lenteur des acteurs économiques pour sortir du déconfinement et entrer de plein pied dans le redémarrage économique...



Ce ne sont pas les enseignants qui donnent le meilleur exemple..et il faut que le Ministre de l' Éducation souffle dans les bronches de ses fonctionnaires.



Certains retournent à l' école à reculons.



Pour les autres, ce n'est pas se remettre à produire qui compte, mais comment et quand partir en vacances.



On a vu des élus locaux se prêter à ce petit jeu en prévoyant même une prime vacances...à dépenser.



Après la prime distance/continuité, la prime vacances. .sur le dos du contribuable.

Ce n' est pas les propos alarmistes de nos dirigeants sur les chiffres qui donnent envie de se jeter à l' eau...



Bref, selon les analystes, les discours des Allemands sont tout autres...ils ont tourné le dos au Covid 19...



Les Américains n' en parlons pas, les événements se succèdent et l' évènement de la veille est oublié aussitôt pour s' attaquer à un autre. Le tout est de rester positif sur l' avenir.



En France, on reste dedans, on le vit en prolongeant un max.. un genou par terre, une affaire raciale effacée, on en crée une autre....on fouille les archives comme on fait les poubelles à papiers, pour trouver ce qui pourrait être puant.



On vit à coup d' annonces solennelles à venir qui se terminent toujours par des flops !

La France aime bien vivre " en mode mineur " selon un éditorialiste.



Avec les artistes qui nous gouvernent, tout s' explique."