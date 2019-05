Les flamboyants et cocotiers du Barachois sacrifiés pour réaliser des fouilles archéologiques

Ces opérations annoncent la tenue de fouilles archéologiques. Elles commenceront la semaine prochaine et pour une durée de trois mois. Ces fouilles sont un préalable à la construction du pont de la Rivière Saint-Denis. Un projet porté par la Région, en partenariat avec la ville de Saint-Denis dans le cadre de la nouvelle entrée ouest (NEO).Ces travaux d’exploration du sous-sol doivent, sur le plan patrimonial, "apporter une connaissance plus précise du passé maritime de la ville de Saint-Denis", explique la Direction des Affaires culturelles Océan Indien. Et c'est la totalité de la place du Général de Gaulle qui est concernée par ces fouilles de vestiges.Ces travaux font suite à une phase de diagnostic menée en 2017 sur plusieurs secteurs du front de mer de Saint-Denis. Environ 2,6 hectares avaient été diagnostiqués.A l’époque, une étude attentive de l’immobilier et de la stratigraphie suggéraient que la place du Général de Gaulle était la plus significative en terme de patrimoine.Cette première opération avait donné lieu à un rapport, qui a été soumis à l‘examen scientifique de la commission territoriale de la recherche archéologique en mars 2018. "Comme les vestiges de la place du Général de Gaulle peuvent apporter de précieuses données sur les occupations et les multiples changements et bouleversements entre les 18ème et 19ème siècle, la CTRA avait donné un avis favorable à ces fouilles archéologiques", informe la DAC OI.Si un périmètre de sécurité délimitera logiquement la place, le public pourra visiter le chantier lors des journées européennes de l’archéologie les 14, 15 et 16 juin.